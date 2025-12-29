農曆新年就在2026年2月！許多人想趁農曆年前「除舊布新」，居家裝修品牌特力屋表示，可以從現在就開始慢慢準備，並提供「年前換新升級懶人包」，針對家具、廚具、衛浴等有訂製換新服務，到2026年1月12日前，還有滿3000元現折300元（可累折）活動。另外，日系居家用品品牌台隆手創館也總結年度人氣商品Top5排行榜，包括酒精濕巾、潔鞋慕斯、牙刷等，都在榜內。

想改造家裡？3領域優先裝修

想讓家中空間換新有感，特力屋建議可先從「客廳、廚房或衛浴空間」這三大類家中公區域優先裝修換新，居家裝修從前期規劃、丈量到施工等環節繁瑣，最讓消費者不知從何開始，加上日益嚴重的缺工現象或是施工蟑螂時有耳聞，特力屋居家裝修中心提供免費專業管理師諮詢、到府丈量與規劃，門市現場也有展示間可以實際看到、挑選板材材質、五金配件、選配規格與風格示範，一次滿足商品規劃與施工服務。

▲（圖／特力屋提供www.trplus.com.tw）
若預算有限或是還不需要全面裝修，又想在新年有全新氣象，可掌握家中「天、地、壁」進行改造。天的部分就是燈光，LED調光調色附遙控的款式，讓居家光線能依使用情境有更多變化，同時節能省電；地則是地板，可評估居住環境、生活習慣決定適合且耐用的材質，再依據自己喜好的風格選擇顏色和紋路，打造居家氛圍；牆壁部分則可評估重新粉刷，或是用不同顏色牆面區隔、展現家中各空間多樣性風格；另外窗簾也能搭配季節更換，秋冬可換上有厚度布質窗簾，也可選擇杏色等柔和暖色調。

▲窗簾也可以跟著季節更換，為家裡變換氣氛。（圖／特力屋提供trplus.com.tw）
居家裝修迎馬年　滿額現折、特價商品7折起

喜迎馬年，特力屋即日起至2026年1月12日推出居家裝修中心系統家具、廚具、衛浴換新，滿3,000元現折300元（可累折），廚具換新滿10萬元再送抽油煙機或烘碗機（二擇一）；2026年1月1日起連續3週週末燈具、油漆、窗簾訂製、淨水系列及層架收納等指定商品，享消費滿額現折；此外，特力屋實體門市及線上購物精選優質商品，像是Smart Wash光觸媒溫水洗淨便座、立升廚房超濾淨水器等，祭出7折起特惠價，另有滿額現折優惠。

▲Smart Wash光觸媒溫水洗淨便座，售價9990元，特價7990元，特價時間即日起至2026年1月12日。（圖／特力屋提供www.trplus.com.tw）
特力屋農曆新年首波超值優惠

優惠內容：
📌即日起至2026年1月12日居家裝修中心（系統家具、廚具、衛浴），消費滿3000元現折300元（可累折，實體店限定）。
📌即日起至2026年2月25日廚具套裝預約丈量送3M Scotch廚房剪刀，消費滿10萬元送指定油煙機或烘碗機（二擇一）。

品類優惠：

優惠時間：2026年1月1日到1月4日、1月10、11日、1月17、18日
📌層架收納、油漆、工具、燈具類商品，消費滿3,000元現折300元（可累折）。
📌窗簾、地板、家具、家電（不含空調）、淨水、建材、防霾紗窗，消費滿5000元折500元（可累折）。 
📌衛浴、電子鎖，消費滿1萬元折1000元（可累折）。

▲立升複合式廚房超濾淨水器，售價9990元，特價8990元。（圖／特力屋提供www.trplus.com.tw）
抗菌、個人清潔、舒壓用品都上榜

2025年就快結束了，台隆手創館也公布，年度人氣Top5排行榜，其中成為Top1的商品就是「立得清酒精擦濕巾」，年度銷量突破2萬組，選用食品級酒精，家用清潔殺菌更安心。「SUNSTAR Ora2 me微觸感牙刷－超軟毛」則是Top2商品，軟毛款潔牙舒適，受到日本上班族女性歡迎，較小的刷頭設計、前端多叉纖細刷毛，能輕鬆快速清潔牙齒，年度熱銷8000組。

第三名是「AURA雅鄔樂光彩護汝髮」，年度銷量5000組，標榜不需要沖洗，塗上頭髮後，在日常光線下會慢慢顯色，可以遮蓋白頭髮；同為第三名的還有「極白潔鞋慕斯」以免水洗設計能快速帶走鞋面髒污，對常穿白鞋的消費者來說相當實用。最後，「伴佳家石墨烯3D立體眼罩」全年銷量超過2000組，擠進前5名，可重複使用的石墨烯材質搭配立體剪裁，提升貼合度與溫熱感，成為睡前放鬆與長時間用眼族群的熱門選項。

台隆手創館年度人氣Top5

Top1　立得清酒精擦濕巾

▲立得清酒精擦濕巾35抽，售價65元。（圖／台隆手創館shopping.hands.com.tw）
Top2　SUNSTAR Ora2 me微觸感牙刷－超軟毛

▲SUNSTAR Ora2 me微觸感牙刷－超軟毛，售價99元。（圖／台隆手創館shopping.hands.com.tw）
Top3　AURA雅鄔樂光彩護汝髮

▲AURA雅鄔樂光彩護汝髮，售價1680元。（圖／台隆手創館shopping.hands.com.tw）
Top3　極白潔鞋慕斯

▲極白潔鞋慕斯，售價380元。（圖／台隆手創館shopping.hands.com.tw）
Top5　伴佳家石墨烯3D立體眼罩

▲伴佳家石墨烯3D立體眼罩，售價299元。（圖／台隆手創館shopping.hands.com.tw）
資料來源：特力屋

