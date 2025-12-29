我是廣告 請繼續往下閱讀

陸軍澎湖防衛指揮部30歲何姓上士28日傍晚傳出失蹤！當天傍晚5點他與友人相約在馬公市山水三連石滬一帶潛水，然而到了深夜11時仍不見人影，岸邊僅留有其機車與手機，親友得知後立刻報警。稍早，澎防部證實，失蹤者為何姓現役軍人，軍方在第一時間已連繫家屬並投入人力，與海巡署、警消單位共同展開海陸搜救。儘管搜救隊伍自昨晚獲報後便持續進行全面搜索，但截至目前為止，仍未發現何姓上士的蹤跡，搜救行動仍在緊密進行中。馬公警分局勤務指揮中心獲報後，立即啟動搜救機制，同步通報海巡署第13巡防區及消防局展開海陸協尋。目前搜救現場已投入海巡艇、多輛救災車輛及近20名搜救人員，並結合警方擴大搜尋範圍；此外，澎防部也調派2艘海龍蛙兵快艇投入支援，希望能盡快尋獲失蹤上士。針對何姓士官失蹤案件，陸軍澎湖防衛指揮部說明指出，該名隸屬作業隊的士官是在休假期間，疑似前往馬公山水海域潛水時發生失聯意外。目前軍方已在第一時間派遣幹部趕赴現場協處，並完成家屬聯繫，同時與警消、海巡單位保持緊密配合，全力投入各項搜救工作。