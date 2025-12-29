我是廣告 請繼續往下閱讀

上周五12月26日大樂透開出頭獎，苗栗縣頭份1注獨得1億元，台灣彩券公司今（29）日透露，這名頭獎幸運兒只花100元電腦選號買了2注，結果其中1注就中了1億元頭獎。第114000117期大樂透12月26日晚間開獎，開出的中獎號碼為05、07、09、14、17、30，特別號47，根據台彩公布的派彩結果，頭獎保證1億元，結果1注獨得，由苗栗縣頭份市和平里中山路15號1樓「泉鑫彩券行」所開出。根據彩券行代理人陳先生透露，由於開獎當天天氣冷，因此提早打烊，沒想到就開大樂透1億頭獎元，相當意外，但也很開心，並認為可能是姑姑幫他請的紫南宮金雞助攻。台彩今日則透露頭獎得主的買法。這名幸運兒只花了100元買了2注大樂透，而且全部都採電腦選號，結果其中1注幸運中了頭獎，也抱回了1億元獎金。