小S（徐熙娣）今年2月痛失二姊大S（徐熙媛），療傷半年多於金鐘獎現身，坦言「心裡還是空的」，但家人和朋友的支持讓她重新站上舞台，也承諾會不怕艱難地往前走，絕不回頭。其實陪小S走過人生低谷的除了親友還有她的偶像、韓國流行巨星G-DRAGON（GD、本名權志龍），小S日前親自留言感謝GD：「你給了我很大的力量。」
本人親自標記GD留言 小S：你給了我很大的力量
不少網友發現，日前，小S在GD的粉絲帳號「alwaysgdmaster」貼文標記天王帳號，以英文寫下兩條留言，「U don’t know u give me so much strength to face the world! Thank u a lot.（你不知道，你給了我那麼多力量，讓我能夠勇敢面對這個世界！真的非常感謝你）」、「U r the best in the Asia.U gave me much strength when I felt so down.（你是亞洲最棒的。當我感到非常低落時，是你給了我很大的力量）」。
網友見到小S給GD的回饋後，紛紛給她加油打氣，「熙娣，妳是最棒的」、「加油！S姐」、「一切都會好起來的！」
不只一次隔空對GD示愛 小S療傷期看偶像演唱會
小S過去不只一次在節目上表達對GD的喜愛，11月初，天王來台北大巨蛋舉行「Übermensch」巡迴演唱會兩場安可場時，小S也穿著GD周邊服裝、小雛菊吊飾，在助理陪同下低調地赴第二天的場次朝聖，顯見對韓流天王的崇拜與欣賞。
資料來源：KWON JiYONG & G-DRAGON FAM IG
