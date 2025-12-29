我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李濬榮《特務不受控》飾演經常對助理吼叫的巨星「姜佑宇」。（圖／中天娛樂台）

李濬榮第一場戲被迫全身赤裸 形象大突破

李濬榮曾是偶像歌手 加入U-KISS後就沒戀愛經驗

韓國男團U-KISS出身而轉戰戲劇的李濬榮，以《苦盡柑來遇見你》裡「IU前男友」英凡打開知名度。他之前在動作喜劇《特務不受控》飾演傲慢的頂級巨星姜佑宇，因為有許多海外行程，被懷疑可能是商業間諜、會把商業技術外流至國外，所以是國情院鎖定的目標之一，因此安插由柳仁英飾演的菜鳥特務跟在身邊，2人因此衍生出許多烏龍爆笑的事，甚至初見面就被迫脫光，相當荒謬。《特務不受控》是李濬榮首次挑戰喜劇題材，與柳仁英有許多對手戲，他在更衣室換衣服時，被柳仁英一不小心把布簾扯掉，導致全身赤裸地暴露在外，嚇得只能隨便用條布來遮掩，整個場面相當狼狽，初次相見就「坦誠相見」，李濬榮的形象突破便成為一大笑點。李濬榮提及這場戲是他進劇組拍攝的第一場戲，對於演員及劇組工作人員都還不熟識，「拍攝的時候感覺很尷尬且壓力很大，而且起初以為只要露出上半身。」卻沒想到那場戲想要拍出連下半身都是毫無遮掩的感覺，「突然變成連下半身也要脫光，不得不匆忙鍛煉，我一邊反覆背台詞，一邊做伏地挺身、仰臥起坐和其他運動，拍完那部戲後，我既後悔沒有提前鍛煉，又慶幸自己能在短時間內完成訓練」。李濬榮談及在《特務不受控》要詮釋患有大頭症、目中無人，連生活起居都要助理全權照料的頂級巨星，這樣的人設讓他備感壓力，「這個角色的性格和我完全相反，所以很難。」他也直率表示：「我本人從來沒有像姜佑宇那樣走紅過，也沒有那種隨時享受特權的生活。」於是他花了很多心思去貼近角色，而劇中他遇到不如他意時，就會對助理大吼大叫，這也讓他引以為戒，「我從拿到劇本時，一直想『千萬不要像姜佑宇那樣生活』，雖然這角色有很多地方很不錯，但他的性格我完全不想學，是我不喜歡的類型」。劇中，李濬榮與相差13歲的柳仁英展開戀愛，對李濬榮來說也是一大挑戰，「一開始真的很擔心能不能表現出好的化學反應，柳仁英前輩是我的大前輩，所以很擔心萬一我哪裡做不好怎麼辦」，不過兩人磨合後，默契極佳。因劇中設定他就像「母胎單身」一樣，對於愛情相當笨拙，李濬榮表示因為自己很早就出道，所以戀愛經驗也少，這反而有助自己的詮釋，「因為我現實中戀愛經驗真的不多，大概就兩、三次，因為我18歲出道，公司管理很嚴，而且因為是後來才加入團體U-KISS，跟哥哥們資歷差很大，所以我是被特別管理的對象。」《特務不受控》週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。