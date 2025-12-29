我是廣告 請繼續往下閱讀

國發會今（29）日發布11月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月增加2分，燈號續亮「景氣轉熱」的黃紅燈。國發會表示，11月除了AI應用需求強勁，再加上11月有普發1萬元，以及年底消費旺季，帶動內需消費表現，顯示國內經濟穩健成長。對於景氣燈號能否在12月回歸「景氣熱絡」的紅燈？國發會表示，目前12月出口及股市表現都不錯，據機構分析AI需求明年不會削減，認為存在機會也挑戰。國發會經濟發展處長陳美菊補充，景氣燈號這次提升2分，除了直接受惠於AI高效運算需求的產業，像是機械、機電設備廠商也因此吃到紅利。另外，批發、零售及餐飲營收從黃紅燈主轉為紅燈，批發多數受到出口拉抬所致，再加上年底消費旺季，拉抬動能。製造業營業氣候測驗點從92.03%提升至94.2%，從「景氣低迷」的藍燈改亮起轉好的黃藍燈，也有一定拉抬效果。對於傳產是否有出現改善？她分析，無論工業及服務業加班工時，以及工業及服務業受僱員工淨進入率都是呈現下滑，還是跟傳產景氣低迷有關。她表示，要確認傳產是否真的復甦必須要觀察中國反內捲政策是否有落實，以及中國企業能否持續支撐下去，認為在中國削價戰術下，台灣傳產仍有一定優勢。展望明年，受惠全球雲端業者與主權AI基礎設施建置熱潮，以及AI需求加速朝應用端擴散，出口動能可望延續；投資方面，國內外科技大廠因應AI需求，持續擴增產能及研發量能，加上政府積極推動「AI新十大建設」，並促進五大信賴產業發展及中小微企業轉型升級，均有助推升投資動能。消費方面，最低工資調升及企業獲利有利帶動薪資成長，加上政府推動所得稅及貨物稅惠民措施，並增加觀光、演唱會及體育賽事等內需預算，皆可望激勵消費。主要機構多預測2026年我國經濟成長率可望逾3%，惟國際貿易政策變化、AI投資熱潮風險、各國貨幣政策分歧以及地緣政治風險等變數仍須關注。