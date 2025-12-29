我是廣告 請繼續往下閱讀

台中北屯清潔隊張姓等9名隊員，2021年到2024年間，利用職務之便，涉嫌向薑母鴨、鐵板燒、火鍋、檳榔攤等13家業者收取新台幣逾282萬1100元賄款，以小貨車對接清潔隊環保車的方式，協助業者非法清運廢棄物；全案經檢方偵辦，日前依違反貪污等罪嫌，起訴張男與業者等24人。檢方查出，台中北屯區清潔隊一名張姓隊員，明知公家的垃圾車依法不能載運店家的事業廢棄物，卻找來陳姓男子等兩名司機，組成非法收運小組，長期向薑母鴨店、餐廳、髮型工作室以及市場攤商等 13 家業者收取費用，協助處理垃圾。檢調指出，2021年到 2024年8月期間，張男先派司機開小貨車去店家收垃圾，再看準當天清潔的排班狀況，開往大台中環保市場、中科活力羽球館，或與業者約好的地點與公家垃圾車會合「接駁」清運。檢方查出，這群人三年多下來累計收賄高達282萬1100元，而這些錢最後都由張男分紅給涉案的隊員和司機。針對這起清潔隊收賄案，檢方在今年9月到10月期間，大規模搜索了清潔隊辦公室等60個據點，並將相關涉案人員帶回調查、查扣相關證物，並先後向臺中地院聲押禁見被告張員等3 人獲准。全案經密集傳訊被告及證人，交互比對共同被告間說詞、對話紀錄及行車軌跡等資料，檢方認定張員等24人罪嫌重大，26日依違反貪污治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌，將張男等24人起訴，並聲請沒收犯罪所得。