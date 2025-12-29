我是廣告 請繼續往下閱讀

減塑新里程碑架構 管制項擴增至6 項

▲環境部列2030至2035減塑新思維。（圖／環境部）

減塑「禁限用」措施有效 對民生韌性帶來挑戰

環境部今（29）日宣布減塑新目標，環境部指出，過去減塑多採「禁限用」措施，雖然成效顯著，但強制性管制對民眾生活韌性帶來挑戰。為此，環境部徵詢環團、產業及近5,000則民眾建議，發現社會期待的是「有方向、有選項、做得到」的務實作法。未來策略將導入循環經濟，從源頭進行綠色設計與減量，導入循環經濟作為減塑新解方。參考歐盟《包裝及包裝廢棄物規章（PPWR）》，環境部正式設定轉型指標：以2024年為基準年，2030年一次性石化塑膠產品減量5%，2035年減量10%。環境部指出，過去購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四項管制雖有成效，但新冠疫情促使外送與網購激增，單一「禁限用」已面臨瓶頸。轉型將跳脫單一手段，並結合經濟誘因、階段性政策、場域推動及公眾教育等多元措施。在新里程碑架構下，管制項目由 4 項擴大為 6 項，新增「零售包裝」與「網購包裝」。環境部表示，未來將落實「6品項 × 6行動」核心架構，由公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等六大場域率先著手：購物袋與餐具：推廣「減塑市集」，鼓勵自備或使用二手袋；內用提供可重複清洗的餐具。飲料杯與吸管： 擴大自備優惠，並於觀光景點與賽事建立循環杯系統；輔導替代材質並推廣就口杯。零售與網購： 鼓勵包裝輕量化、單一材質及使用再生料；網購則推動最適包裝與導入科技技術減量。環境部表示，單靠禁用管制已有限，下一階段將以務實、細膩的措施，引導減塑文化形成。透過法令與經濟誘因，引導企業從綠色設計著手，提出更環境友善的產品；同時建置數位工具，記錄民眾減廢行為，並配合獎勵機制，促使習慣改變。例如今年與建國假日花市合作，提供二手袋供民眾取用，比單純禁令更具彈性及選擇性，未來將逐步推廣至其他市集。循環臺灣基金會黃董事長育徵指出，減塑是「世代責任」，核心在於「商業模式改變」，並提出「好主意 × 好治理=好生意」的循環經濟三部曲，並分享電商包裝可行的上位概念。產品包裝聯盟召集人郭財吉教授強調，包裝材質日益複雜，需要供應鏈上下游深度協作，已制定「零售商品包裝循環永續指引」，將目標轉為行動。外送平台方面，透過「預設不勾選餐具」引導消費行為，目前Uber Eats及foodpanda皆有約50%以上訂單未索取一次性餐具。在網購與零售端，momo電商運用大數據優化包裝，減重率達34%，紙箱再生量提升至98%，持續降低民眾參與減塑的轉換門檻。減塑需長期經營，「禁限用」仍是重要工具，但必須搭配循環經濟與行為轉換。環境部訂定的一次用石化塑膠產品減量率，將以務實態度檢視成效，讓減塑從政策要求逐步轉化為生活文化，穩健邁向低塑、永續且具韌性的新里程。