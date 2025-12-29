我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥南部重要鐵路交通路廊「跨洋鐵路」（Interoceanic Train）列車，於當地時間28日發生火車出軌事故。墨西哥當局表示，至少造成13人喪生98人受傷，救援畫面也曝光。根據美聯社與路透報導，墨西哥政府表示，這列連接瓦哈卡州（Oaxaca）與韋拉克魯斯州（Veracruz）的「跨洋列車」，於週日行經尼贊達鎮（Nizanda）附近的一處彎道時脫軌，並導致連接太平洋與墨西哥灣的鐵路線交通中斷。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在 X 平台上發文表示：「墨西哥海軍已向我通報，遺憾的是，跨洋列車事故已造成 13 人死亡」；她補充，98人受傷之中有5人傷勢嚴重，已指示海軍部長及內政部官員趕赴現場，親自協助受難家屬。瓦哈卡州州長哈拉（Salomon Jara）週日在 X 平台表示，多個政府部門已抵達事故現場救援傷者。當地官員表示，事故發生時，列車上共有 241 名乘客與 9 名列車人員。美聯社指出，這列跨洋列車是由前墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）於 2023 年主持啟用，該鐵路進一步推動了墨西哥南部的火車旅遊，成為開發特萬特佩克地峽（Isthmus of Tehuantepec）基礎設施計畫的重要一環，該地峽是連接太平洋與墨西哥灣之間最狹窄的陸地。墨西哥政府計畫將該地峽打造為國際貿易的戰略走廊，利用港口與鐵路連結大西洋與太平洋。跨洋列車目前往返於太平洋沿岸的薩利納克魯斯港（Salina Cruz）與科札科爾科斯（Coatzacoalcos）之間，全長約290公里。