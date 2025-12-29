我是廣告 請繼續往下閱讀

▲1月5日的集集小火車復駛，將由藝術家洪易的彩繪列車打頭陣。（圖／立委游顥辦公室提供，2025.12.29）

▲沈寂4年的集集車站，即將因小火車復駛恢復往日榮光。（圖／立委游顥辦公室提供，2025.12.29）

▲集集鎮的綠色隧道，多年不見小火車行駛，觀光業受到嚴重衝擊。（圖／翻攝google街景圖，2025.12.29）

停駛4年的集集小火車要回來啦！明年1月5日下午先恢復第一階段通車，民眾可以從彰化二水站搭到南投集集站；至於集集到車埕，預計明年7月全線恢復行駛。立委游顥表示，當天不只由知名藝術家洪易的彩繪列車感動啟程、搭配多項週邊活動，集集站亦將販售限量名片式紀念月台套票，供旅客紀念收藏。觀光鐵道「集集支線」是台灣鐵路最長的支線，從彰化二水站出發，經源泉、濁水、龍泉、集集、水里，終點站為車埕，全長約29.7公里。原是1921年為運送日月潭水力發電工程材料而建，後因觀光發展成為「火車旅行」的代表，沿途最美的風景，就是龍泉站到集集站之間、與綠色隧道並行的路段。但「集集支線」於2021年因台16線公路邊坡坍滑及隧道受損，導致濁水至車埕中斷停駛。少了小火車的集集鎮，在地觀光迅速沒落，縣長許淑華和立委游顥持續向台鐵關心爭取復駛，台鐵全力投入復原，目前已完成濁水至集集間修復與安全檢測，列車將於明年1月5日下午恢復第一階段通車，將可行駛到集集站，集集到車埕路段預計明年7月通車，屆時全線將恢復行駛。為歡慶集集線復駛，集集鎮和台鐵推出一系列慶祝活動。1月5復駛當日上午11:00在集集車站舉辦啟航儀式，當天將開行由知名藝術家洪易操刀設計的「集集彩繪列車」，見證集集支線重返榮光。集集站同時販售限量名片式紀念月台套票，供旅客紀念收藏。此外還有藍寶寶、小叮噹列車周邊限量商品，包括一卡通、馬克杯、積木組、鑰匙圈等。台鐵除了限定販售周遊券，還與地方合作，推出集水里、集集地方特色的「梅好蕉運便當」，選用水里盛產的紫蘇梅製作梅子雞，搭配在地時蔬、山蕉甜點，在臺中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站的台鐵便當店午餐販售。