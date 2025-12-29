我是廣告 請繼續往下閱讀

由臺灣領先的教育科技品牌「知識衛星 SAT. Knowledge」主辦的2025知識共振｜VIP 年末回顧交流專場，7日在台北三創生活園區舉行。知識衛星邀請《卡片盒筆記》原書作者Sönke Ahrens與多位不同領域大師講者，帶領會眾回顧過往學習經歷，如何和現在與未來產生共振效應，讓會眾用1天時間，帶走一整年洞察。活動透過實體聚會、經驗分享與系統化知識管理，期待能為2026年的理想藍圖注入新動能。活動重磅從德國邀請《卡片盒筆記》原書作者Sönke Ahrens，與「閱讀前哨站」站長瓦基進行全英文深度對談，以「為何學得越多，卻忘得越快？」的時代共同焦慮切入，兩人指出，遺忘是大腦有效過濾的機制，問題不在資訊不夠，而在於缺乏一套能讓知識被再次檢索、彼此連結並推動行動的筆記系統。Ahrens強調卡片盒筆記的核心並非寫越多，而是讓筆記「互相對話」，讓新舊知識產生摩擦，形成真正的理解；瓦基也分享他如何以此累積長期創作與研究能量，使靈感可被召回、思考得以持續深化。這場對談為全日活動奠定重要底層邏輯：筆記不是存檔，而是讓策略、復盤與行動得以長期運作的知識引擎。作家張敏敏則與會眾分享如何⽤OGSM為2026建構落地藍圖，他指出2026高變動、高不確定，知識工作者不能再用「列願望貼牆」做年度計畫，而要用能「抗天命」的策略工具。他強調「財務目標不等於策略目標」，策略是決定做什麼、也決定不做什麼。他分享源自跨國企業的OGSM 2.0，讓團隊用同一架構把願景拆成目標、策略、指標與行動，並透過正推與回推校準方向，把好點子落地成可執行成果。活動中，劉奕酉更公開分享了自己的2025年度復盤計畫，以真實範例示範如何將方法落實在生活與工作中，帶給現場學員高度啟發。劉奕酉指出，許多人雖有目標卻走得不穩，關鍵在缺乏可複製的復盤流程。他強調：「復盤不是檢討，是看見你行為背後的選擇結構。」復盤不只是回顧，更不是為了繼續堆疊計畫，而是拆解思維、心態與選擇，讓自己變得更清晰，重新握回人生方向盤。現場亦比較PDCA、AAR、KPT等工具差異，並以「挑選關鍵事件→觀察模式→反思意義→轉成行動」框架，引導學員校準步調，為2026設定更可落地的節奏與行動。下午場則由一人公司實戰派的雷蒙與朱騏交流分享，聚焦自由工作者如何把目標落地。朱騏首先分享「年—季—月—週—日」五層工具，示範如何用圖解、專案列表、平行互見表與封閉式清單，讓年度大目標被拆解成每天做得完的具體行動。雷蒙則提出知識管理別只分類收集，應以「專案→行動卡」驅動：把外部內容轉成自己的行動與作品，並將流程SOP化、整合在同一系統，讓AI與團隊協作更有效率。雪力以組織心理學的「系統視角」拆解：行為B是人P與環境E的函數，MBTI能解釋特質，但常忽略角色、權力、目標與文化等脈絡。她用暗流比喻提醒：團隊在焦慮下會退化，也可能出現Abilene Paradox（大家為「以為別人想要」而集體做錯選擇）。個人層面則談到了「內在溫度計／自我破壞」與過度承擔者的假設（我不做就會完蛋），並以雙迴路學習要求回到核心假設而非只修正做法。在活動尾聲，知識衛星也強調，「知識共振」不只是年末回顧，更是一套能讓學習真正轉化為成果的年度運作系統，從卡片盒筆記建立可檢索、可連結的知識引擎；到OGSM 2.0把願景拆成可執行的策略與指標；再到可複製的復盤流程與落地方法，幫助每一位知識工作者在高變動的時代重新校準方向、穩定節奏。知識衛星期待透過這場跨域大師共振的一日聚會，讓會眾把過去一年的經驗沉澱成可用的洞察，把下一年的不確定，轉化為可推進的行動，帶著更清晰的策略與更強的自我驅動力，邁向2026新視野。