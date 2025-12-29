我是廣告 請繼續往下閱讀

在競爭激烈的日本面膜市場，一款來自外泌體保養品正引發熱烈討論。品牌「KC SKIN」的水凝膠面膜，近期在日本美妝口碑網站 LIPS 獲得高度評價，創下 4.22 分（滿分 5 分）的佳績。許多日本網友驚呼，面膜即使敷上一小時也不乾澀，更有使用者形容敷後肌膚觸感如同「麻糬」般軟嫩。根據日本美妝權威網站cosme與LIPS的討論串中，KC SKIN 成功擄獲 30 至 40 歲輕熟齡女性族群。其中，30 歲網友「神奈川かなかや」 在滿分評價中分享：「這款凝膠面膜是能敷 1 到 3 小時的長效型！最初是白色的，1 小時後漸漸變成透明...敷完後的肌膚變得像麻糬一樣軟糯（もちもち）、非常有彈性，完全是特別護理等級！」36 歲網友「くまゆず」 則表示，「從沒遇過能敷 60 分鐘以上的面膜，變成透明的過程很有趣！洗完澡後一邊做家事一邊保養，非常喜歡。」這股「可視化吸收」的現象在社群上引發熱潮，日本網友紛紛曬出「剛敷（白色）」與「敷完（透明）」的對比照。這種肉眼可見的變化，讓消費者感覺內含的精華液確實被肌膚吸收，緩解了對於保養品是否有被吸收的疑慮。針對輕熟齡族群最在意的毛孔問題，40 歲網友「sumomomo」 分享在早晨做家事時使用，以最佳狀態赴約；49 歲網友「るなっち」 更提到敷完後的高滿足感。綜合網友評論，敷完後的肌膚不僅呈現如麻糬般的 Q 彈感，原本因乾燥而明顯的毛孔也在視覺上變得平滑，大幅提升後續底妝的服貼度，成為日本女性重要約會前的首選。