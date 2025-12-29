我是廣告 請繼續往下閱讀

教育部今（29）日公布114學年度大專校院新生註冊率，有10所學校註冊率滿招，在私校大學扣除宗教研修學院後，世新97.74％排在第三，也是雙北私校第一。另，部分頂大的碩博班註冊率掛零，如台大、成大、政大等。台大表示，物理治療系博士班雖有2人報名，但經審查後依照既有標準沒有錄取。成大則說，統計所博士班有2人報考、國企所也有1人報名，但未達錄取標準；由於統計所、國企所碩士畢業生大多進入業界發展，因此報考博士班人數減少。中央大學則說，註冊率掛零的碩博班系所，招生名額約1至2名，部分系所雖有人報名，但也因沒有達錄取標準，因此才會無人註冊。世新大學新生註冊率在北北基地區與台大、陽明交大位列前三。世新大學校長陳清河表示，世新大學致力於培養學生兼具理論與實務能力，國際級的設備與多元跨域的教學模式，讓學生在學期間即能掌握產業所需技能，正是吸引優秀學生的重要原因。他也感謝全體教職員工的努力，讓世新在高等教育市場中穩健發展，穩定高註冊率，反映出其作為學術與產業接軌的典範，獲得學生與家長的高度信賴。跨領域教育方面，世新大學的成果備受矚目，尤其在傳播領域表現出色。根據104人力銀行歷年公布的《大學品牌力》評比，世新大學在「大眾傳播學群」穩居全國第一。校方更與國際知名學府如SEG瑞士教育集團、英國薩塞克斯大學及倫敦大學皇家霍洛威學院等合作，推動學術與實務並行的教育模式，讓學生把握全球化學術環境，從中掌握產業脈動，展現出色的跨域競爭力。同時，世新學生在大專院校模擬交易競賽、TVBS華文永續報導獎、曾虛白新聞獎、吳舜文新聞獎、PeoPo公民新聞獎等全國指標性比賽中屢創佳績，進一步彰顯了世新教學與實作並重的辦學模式，廣受各界讚譽。