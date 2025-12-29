我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公路局高雄區監理所舉辦道路生存戰－交通安全桌遊競賽活動。(資料照／記者黃守作攝)

▲公路局高雄區監理所所長馮靜滿致詞。(圖／高雄區監理所提供)

▲公路局高雄區監理所所長馮靜滿(中)頒獎給獲獎的參賽民眾，以資鼓勵。(圖／高雄區監理所提供)

交通部公路局高雄區監理所於28日下午，在高雄市苓雅區高雄大遠百前廣場，舉辦道路生存戰－交通安全桌遊競賽活動，期透過互動式桌遊與競賽形式，讓不同年齡層的民眾在輕鬆有趣的氛圍中，學習正確的用路觀念，以推廣交通安全。公路局高雄區監理所道路生存戰－交通安全桌遊競賽活動，是由高雄區監理所所長馮靜滿主持，高雄區監理所秘書室主任鍾秉均、駕駛人管理科科長龔建源、專員林羿君等人，以及吸引上百位民眾參賽及圍觀，而活動透過互動式桌遊與競賽形式，讓不同年齡層的民眾在輕鬆有趣的氛圍中，學習正確的用路觀念，現場氣氛熱絡。高雄區監理所所長馮靜滿表示，道路生存戰自112年5月推廣以來獲得熱烈迴響，並於113年進行改版為2.0，新增自行車及微型電動車相關主題，讓遊戲內容更貼近現行道路使用型態，而桌遊共設計40種真實道路情境，涵蓋行人、汽車、機車、自行車及微型電動二輪車等用路行為，以協助參與者建立正確的風險辨識與用路判斷能力。馮靜滿說，道路生存戰－交通安全桌遊競賽活動，參賽資格分國中小組、高中職大學組、社會人士組、高齡組(65歲以上)，共有80人透過網路及現場報名，以「玩中學」方式深化交通安全教育，競賽活動經過激烈的搶答搶拍，每組前3名均獲得2000元、1000元及500元禮券，以資鼓勵。馮靜滿指出，道路生存戰－交通安全桌遊榮獲交通部113年第16屆道路交通安全創新貢獻獎第1名，並申請為政府出版品及取得智慧財產局新型專利，累計網路銷售超過400盒，未來將持續透過多元創新的宣導方式，以深化民眾正確用路觀念，並能讓更多人參與其中，寓教於樂，攜手打造更安全、友善的交通環境。