2026年即將到來，「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）也在YouTube發布新影片，對明年做出最新預言，指出明年是變化特別密集的一年，也點出三個需要高度關鍵的時間點，並指出中國、菲律賓、北韓、日本會面臨風險。「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）在24日平安夜上傳影片，回顧自2020年全球爆發新冠疫情後，世界進入高度不穩定的新時代，地緣政治、國際衝突與跨國系統性風險，都有不斷交錯浮現的趨勢。阿南德也預言，2026年將會是高風險與重大變革特別密集的一年，可說是「400年一遇」的重要轉捩點，其中4月、7月與11月是需要特別關注的時間點，屆時可能出現對全球局勢產生衝擊的重要事件。他也特別指出，看到2026年將會出現一些轉機，會有一些重大的地緣政治風險，尤其在中國、菲律賓、北韓與日本也面臨較高風險。面對未來的不確定性與潛在危機，阿南德認為，心理層面的韌性將是關鍵因素，部分威脅如恐怖主義或區域衝突，往往會試圖透過製造恐懼與創傷影響社會判斷，保持冷靜、理性與清晰思維，個人與社會才能在動盪時代中穩定應對、做出正確選擇。阿南德也提到，2026年並非只有危機與風險，同時也可能有突破與創新的契機，在醫療科技、數學與科學研究等領域，有望迎來重要突破，為人類社會帶來改變與發展動能。