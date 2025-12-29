我是廣告 請繼續往下閱讀

龍巖長期深耕在地提升服務品質，2025年度在各縣市主管機關辦理的殯葬服務業評鑑中，再度傳出佳績。旗下多處服務據點連續多年榮獲優良業者獎優等以上肯定，其中台北禮儀服務處、高屏禮儀服務處及光之門殯儀館持續維持優良表現，台中寶山陵園更榮獲特優及環保永續獎。殯葬服務業評鑑是地方政府為提升服務品質、保障消費者權益而定期舉辦的考核。各縣市主管機關透過公開、公正的殯葬服務業評鑑制度，邀集學者專家進行實地查核與綜合評比，涵蓋組織管理、專業服務、設施設備與消費者權益等面向。在服務據點評鑑方面，台北禮儀服務處榮獲「台北市殯葬服務業評鑑優良業者－績優獎」，延續多年穩定表現，在高密度都會服務環境中，仍能維持細緻且具同理心的陪伴服務；高屏禮儀服務處榮獲「高雄市殯葬服務業評鑑優良業者－優等獎」，展現第一線團隊在流程管理與家屬關懷上的成熟度。光之門殯儀館於高雄市政府評鑑中表現亮眼，榮獲「營運績效評估特優」與「殯葬設施評鑑優等」雙獎項肯定。以人本關懷為核心，結合專業細緻的服務流程與完善的場域與動線規劃，持續提升服務品質；並導入最新穎的多媒體禮廳與現代化設施，為家屬打造莊重而溫暖的告別時刻，整體服務品質深獲評鑑委員肯定。在殯葬設施經營類別中，龍巖集團子公司宇錡建設所屬的台中寶山陵園，於台中市主管機關辦理114年度合法殯葬服務業評鑑中表現突出，榮獲「台中市殯葬設施經營業評鑑優良業者－特優獎」最高榮譽，並同步獲頒「環保永續獎」特別獎項。龍巖總經理王群中表示，多年來，龍巖透過制度化管理、人員專業培訓與服務流程優化，持續確保服務品質的一致性；同時將ESG理念全面融入營運實務，從節能減碳、環境管理，到生態保育與水土保持，各項永續作為皆貫穿於服務與設施規劃中。旗下七大陵園秉持「與自然共生」的精神，在陪伴家屬走過人生重要時刻的同時，也持續為土地與環境盡心盡力。這些努力也獲得社會與業界高度肯定：龍巖2025年度八度蟬聯「天下永續公民獎」百強榜，同時榮獲「小巨人」獎第19名，彰顯企業在永續經營、社會責任及專業生命服務上的持續承諾與卓越成果。龍巖總經理王群中指出：「連續多年獲得各縣市政府殯葬服務業評鑑肯定，來自制度化管理與第一線同仁長期累積的專業與用心，也提醒團隊持續精進服務品質、用心陪伴每一個家庭。」多處據點獲得肯定，展現龍巖在服務品質、設施設備與永續經營上的長期成果；未來也將持續優化服務與環境，提供更安心、溫暖且具人文關懷的生命服務體驗。