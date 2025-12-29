我是廣告 請繼續往下閱讀

明年是台糖公司成立80週年，台糖溪湖糖廠在2026年元旦當天將舉辦「台糖80‧迎向未來」慶祝活動，除有國寶級糖鐵「346蒸汽火車」靜態展覽及動態搭乘體驗外，更發出招募令，邀請80位民眾同時以古法手工炒糖，透過致敬傳統工藝，揭開台糖80年序幕。台糖今（29）日說明，手工炒糖是台灣早期糖業發展的文化特色，透過溫火不斷翻炒金黃糖漿，進而濃縮成具有甘蔗甜味與微焦香氣的天然糖品。台糖表示，該活動免報名費，歡迎民眾至「溪湖糖廠-台糖公司中彰區處」臉書粉絲專頁報名。此外，溪湖糖廠也為鎮廠之寶「346蒸汽火車」規劃大型展覽，透過「歷史之軌」、「再生之路」及「榮耀時刻」等三大主題，展示過去80年以來糖鐵發展的歷史脈絡，同時揭露346蒸汽火車成功修復再奔馳的幕後秘辛。台糖指出，12月31日民眾即可至溪湖糖廠搶先觀展，且有限定集章活動，民眾只要能走訪廠內各文化設施，並集滿8個活動章，即可免費體驗346蒸汽火車主題互動拍貼，開心與鎮廠之寶合影留念。除了靜態互動展覽外，元旦當天346蒸汽火車將於上午11時及下午2時進行動態展演，並提供搭乘服務，前80名單筆購入2張車票(需含1張全票)者，還可獲得紀念車票1張。台糖補充說明，該車票是由日本鐵道迷小宮和貴先生復刻早時糖鐵營業線車票形式，以鉛字活版印刷技術經過4次手工印刷程序而成，在台灣已不復見，極具收藏價值。