工研院日前舉辦「AI驅動台灣產業國際論壇」，並邀請英國《觀察家報》（The Observer）及 Oxford Insights 兩大國際權威AI研究與評比機構代表來台，聚焦台灣AI發展的策略方向與行動路徑，認為AI發展具高度前瞻性與系統整合特性，必需要積極且穩定的預算和資源支持，才能確保相關政策持續推進。《全球AI指標報告》（Global AI Index 2025）顯示，台灣在93個受評國家中排名第16名，較前一年上升5名，其中「基礎設施」高居全球第7名、「政府政策」名列第8名。國際專家指出，台灣在硬體與基礎設施上的既有優勢，已為AI發展奠定良好起點，但國際競爭的關鍵在於能否持續累積後續動能；相較其他主要國家近年透過中長期預算支持，系統性推動AI人才、資料與應用擴散，台灣未來若能維持政策與資源投入的連續性，將更有機會把既有排名轉化為實質影響力與產業規模。英國《觀察家報》數據科學家 Joseph White 指出，相較全面性布局，台灣更適合聚焦於結合硬體優勢與場域需求的垂直應用，發展其他國家難以複製的AI解決方案，並在關鍵技術與核心能力上維持高度自主性，同時透過國際合作補足資源密集型領域的需求。Oxford Insights 資深顧問 Sulamaan Rahim 則從政府治理與制度面指出，當前AI發展已不僅是技術競賽，更涉及制度設計、社會擴散與長期韌性，建議政府與產業界可同步強化數據治理、統計揭露與制度透明度，並由公共部門率先導入AI應用，建立信任基礎，進一步帶動中小企業與產業鏈上下游的跟進。經濟部產業技術司司長郭肇中強調，技術司的核心任務在於讓研發成果真正「落地產業、創造價值」。面對AI時代的產業轉型，技術司推動「AI試製線計畫」，已建構53條AI試製線，提供中小企業「試用、試做、試轉型」的實證場域，協助降低導入門檻。工研院協理蘇孟宗表示，隨著AI技術逐步成熟，全球競爭已從單一模型或算力規模的比拚，轉向能否與真實世界深度結合的整合能力。台灣長期累積的半導體、精密製造與系統整合能量，使AI不僅停留在雲端與模型層次，而是具備走入產線、設備與實際場域的條件，成為推動產業升級的重要關鍵。