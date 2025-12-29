▲aespa中國籍成員寧寧遭日本人抵制！SM證實將缺席NHK紅白歌唱大賽

南韓女團aespa今年首度受邀登上日本NHK紅白歌唱大賽，卻因中國籍成員寧寧過去曾分享自己買了「原子彈蘑菇雲造型檯燈」的往事被翻出，引爆中日輿論。不少日本民眾抵制寧寧出席紅白，但NHK表態沒有想調整演出名單；結果aespa經紀公司SM娛樂今（29）日突然宣布，寧寧會缺席當晚表演，但強調是因身體健康因素才臨時取消寧寧上陣。
aespa寧寧確定缺席紅白 公司證實：感染流感
SM娛樂今日在aespa的日本官網公布寧寧將缺席紅白大賽（紅白歌合戰）一事，聲明寫道：「寧寧（Ningning）的身體狀況持續不佳。經醫院診察後，確認感染流感，醫師判定需要充分休息與靜養。基於此情況，本公司已向NHK提出協調，本次紅白歌合戰將由Karina、Giselle、Winter 3位成員上台演出。」
寧寧遭日本人抵制！SM幫道歉：今後會更謹慎
針對寧寧過去在社群平台曾貼出「原子彈蘑菇雲造型檯燈」一事，SM也公開道歉，「我們收到了許多指正。該貼文並沒有任何特定目的或意圖，但確實引起了各界的疑慮，今後我們會更加謹慎以對。」
據悉，在中日關係持續惡化的情況下，不少日本人都抵制寧寧出席紅白，甚至發起聯署，要求NHK撤換aespa的演出。對此，NHK頂住巨大壓力，表示未改變讓aespa以紅組登台演出的計畫，更替寧寧緩頰：「希望可以傳達和平的訊息」，怎料寧寧如今卻因病真的缺席舞台，令人意外。
寧寧故意裝病？MMA就已缺席走紅毯
不少粉絲猜測這是SM避免衝突持續擴大的手段，懷疑是公司讓寧寧裝病，但其實aespa 20日出席韓國音樂界盛典MMA（Melon Music Award 2025）頒獎典禮時，寧寧就已經缺席紅毯環節，只有在表演時上台，當時公司就有公開寧寧感冒一事，只是如今確定是流感，寧寧想必需要更多時間休養，預計明年才會再公開露面。
來源：aespa日本官網
