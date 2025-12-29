我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府主導的大選首階段投票於28日完成後，親軍方政黨隨即釋出「勝選在望」訊號。不過，反對陣營與部分民眾對選舉公正性抱持強烈懷疑，外界也普遍質疑這場選舉是否真能反映民意。外媒引述消息人士說法指出，親軍方的「鞏固與發展黨」（簡稱鞏發黨）在第一階段投票中於多個選區取得領先，初步結果顯示有望拿下多數議席。一名不願具名的鞏發黨黨員29日在首都內比都表示，依據各地回報的選情， 鞏發黨在全國多處選區表現占優。鞏發黨同日也對外展現信心，強調選後具備執政條件，黨發言人拉登指出，黨內相信這次選舉可取得多數席次，並能依程序籌組政府。然而，其他參選政黨對選情並不樂觀，緬甸農民發展黨中央委員奈扎林坦言，整個選舉環境形同一面倒，但仍選擇投入參選，只希望爭取少數席次，讓地方民眾的聲音能進入國會。在緬甸民間，對選舉的不信任感依舊濃厚。仰光市民敏坎受訪時直言，他完全不相信這次選舉的結果，並認為長期生活在威權體制下，即便舉行投票，也難以期待真正的改變。這次選舉是緬甸自2021年軍事政變以來首次舉行全國性大選，採三階段投票方式，第一階段已於12月28日完成，後續兩階段將分別在1月11日與25日舉行。緬甸聯邦選舉委員會目前尚未公布正式開票與結果發布時程。多名觀察人士指出，整體選務在法律限制、政黨活動空間與安全情勢等方面存在明顯缺陷，難以建立公信力。曾擔任翁山蘇姬經濟顧問的特內爾更直言，國際社會不應將這次選舉視為協助緬甸重返國際舞台的理由，任何藉此與軍政府關係正常化的作法，都是對民主價值的背離。