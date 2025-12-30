氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（30）日清晨受輻射冷卻影響，各地平地低溫約11至15度，其中花蓮鳳林最低僅11.2度。今日東北季風稍增強，北部與東北部雲量增多，轉有局部短暫雨，明（31）日跨年夜降雨更明顯。周四元旦開始強冷空氣南下，周五至周日清晨恐迎入冬最強「強烈大陸冷氣團」，平地最低氣溫可能跌破7度，高山亦有零星降雪機會，且下周一（5日）還有另一波強冷空氣發展潛勢，提醒大家一定要做好保暖工作。
今晨最低溫花蓮鳳林11.2度！北部、東北部轉雨 跨年夜下更大
吳德榮指出，昨日各地白天最高氣溫約26至29度，但今晨局部地區仍出現較強的輻射冷卻效應。截至清晨5時02分，本島平地最低氣溫前三名分別為花蓮鳳林鎮11.2度、台南楠西區11.7度、新竹關西鎮11.8度，各地平地低溫普遍落在11至15度之間。白天高溫方面，北部約15至23度，中部12至28度，南部12至29度，東部11至28度，日夜溫差明顯。
根據今晨觀測資料，東半部外海有低雲並伴隨降水回波，但陸地尚無明顯降雨。最新歐洲模式顯示，今日東北季風略為增強，北部與東北部雲量逐漸增加，轉為局部短暫降雨的機率，高溫略降、體感偏涼；明日跨年夜水氣進一步增多，北部、東北部降雨將更為明顯。其他地區大致維持晴朗穩定，白天舒適微熱，早晚偏涼。
首波強烈冷氣團周五襲台！低溫跌破7度 高山有機會下雪
最新模式模擬指出，周四起強冷空氣逐步南下，氣溫將一路下滑，愈晚愈冷；周五至周日清晨，入冬以來最強冷空氣籠罩，成為首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，台北測站低溫恐降至12度以下，本島平地最低氣溫不排除下探7度以下。迎風面的北部、東北部及花東地區有局部短暫雨或零星飄雨，呈現濕冷型態，中南部則為乾冷天氣。
此外，這波冷空氣強度較前一次更強，零度線高度預估下探至約1500公尺，雖然水氣條件較弱，但合歡山、雪山等1500公尺以上高山，仍有零星飄雪機會；至於約1000公尺高度的七星山、大屯山則無降雪條件，僅可能出現霧淞或冰霰，屬可遇不可求。
吳德榮也提醒，4日白天起冷空氣將逐漸減弱，但5日之後仍有另一波強冷空氣發展潛勢，但無論歐洲模式、美國模式或AI模擬，對南下時間與強度看法分歧，且還在調整當中，仍需持續觀察，民眾切勿過早下定論。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
