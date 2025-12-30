我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市在2025年最後一週開局不利，美股四大指數週一全數收黑，台北股市在昨（29）日再創新高後，今（30）日遇到獲利了結賣壓，開盤下跌87.07點、來到28723.82點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.09點、來到272.73點。今日開盤量大強勢個股：蜜望實、晶豪科、方土昶、雷虎、三晃；開盤量大弱勢個股：第一銅、德宏、聯合再生、台玻、華榮。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到1520元；鴻海開盤下跌1元、來到230元；台達電開盤上漲2元、來到964元。隨著新年假期將至，許多市場參與者暫離交易桌，市場預期成交量偏低，限制指數的方向性走勢。儘管一些投資人期待12月最後幾天和1月初的「聖誕行情」能夠提振股市，但今年股市在歷年聖誕行情期間表現卻略顯平淡，美股在12月24日上漲，但在12月26日和12月29日均略有回落。本週經濟數據相對清淡，投資人仍將再度觀察聯準會對2026年的政策思維，聯準會週二將公布12月會議紀錄。投資人持續押注明年將有降息空間，因近期通膨數據趨於溫和，進一步強化央行寬鬆政策的預期，為風險性資產帶來助力。美國股市觀望氣氛濃厚，四大指數全數收低，道瓊指數下跌249.04點或0.51%，收48461.93點，那斯達克指數下跌118.748點或0.5%，收23474.349點，標普500指數下跌24.2點或0.35%，收6905.74點，費半指數下跌29.4點或0.41%，收7178.3點。科技五大巨頭走勢分歧，Meta下跌0.69%，蘋果上漲0.13%，Alphabet上漲0.016%，微軟下跌0.13%，亞馬遜下跌0.19%。半導體股漲跌不一，AMD上漲0.29%，博通下跌0.78%，輝達下跌1.21%，應用材料上漲0.44%，高通下跌0.79%，美光上漲3.41%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.63%，日月光ADR上漲1.91%，聯電ADR下跌0.62%，中華電信ADR上漲0.26%。