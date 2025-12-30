前中央氣象局長鄭明典表示，元旦週末假期將迎來「強烈大陸冷氣團」等級低溫，若考量預報誤差，實際氣溫不排除下探至寒流標準，11度以下已具引發零星寒害風險，因此發文示警大家：「低溫天氣醞釀中！」中央氣象署預報員鄭傑仁說明，週四起氣溫由北往南快速下滑，週五、週六最冷，中北部夜間清晨僅10至12度。雖週日冷氣團減弱，但白天仍偏冷，提醒民眾需提前防寒因應。
冷氣團強襲「低溫天氣醞釀中」！鄭明典示警：不排除寒流
鄭明典在臉書分享中央氣象署天氣預報畫面，表示：「氣象署反映低溫了。」他指出週五、週六將迎來「強烈大陸冷氣團」等級低溫。若將預報誤差納入考量，最低溫預估11度的情況下，實際上仍存在達到「寒流」門檻的可能性。
鄭明典說明，依照過往經驗，台北氣溫若降至7度以下，通常會出現較明顯的寒害影響；但即使低溫僅落在11度以下，也已足以引發零星災情，因此低溫特報才會以11度作為警戒標準。他強調，低溫環境正在醞釀中，民眾一定要提高警覺。
元旦迎強烈大陸冷氣團！氣象署：中部以北剩10度
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，週四元旦當天起，強烈大陸冷氣團將自北向南推進，全台氣溫明顯下滑。週四深夜至週五、週六清晨，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，南部與花東約13至14度。
白天高溫方面，北部與宜蘭僅15至18度，花東約18至20度，中南部則在19至25度之間，整體感受相當寒冷，是否正式達到寒流標準仍需進一步觀察。
鄭傑仁指出，週日（1月4日）冷氣團逐步減弱，但清晨依舊寒冷，北部與東北部白天高溫仍可能低於20度，整天偏冷，其餘地區則會緩慢回溫。
降雨方面，週四起新竹以北與宜蘭有間歇性短暫雨，苗栗、花東及恆春半島亦有局部降雨，週五水氣減少，環境轉為乾冷，北部與東半部雨勢趨緩，週六天氣最為穩定。
資料來源：前氣象局長鄭明典、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭明典在臉書分享中央氣象署天氣預報畫面，表示：「氣象署反映低溫了。」他指出週五、週六將迎來「強烈大陸冷氣團」等級低溫。若將預報誤差納入考量，最低溫預估11度的情況下，實際上仍存在達到「寒流」門檻的可能性。
鄭明典說明，依照過往經驗，台北氣溫若降至7度以下，通常會出現較明顯的寒害影響；但即使低溫僅落在11度以下，也已足以引發零星災情，因此低溫特報才會以11度作為警戒標準。他強調，低溫環境正在醞釀中，民眾一定要提高警覺。
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，週四元旦當天起，強烈大陸冷氣團將自北向南推進，全台氣溫明顯下滑。週四深夜至週五、週六清晨，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，南部與花東約13至14度。
白天高溫方面，北部與宜蘭僅15至18度，花東約18至20度，中南部則在19至25度之間，整體感受相當寒冷，是否正式達到寒流標準仍需進一步觀察。
降雨方面，週四起新竹以北與宜蘭有間歇性短暫雨，苗栗、花東及恆春半島亦有局部降雨，週五水氣減少，環境轉為乾冷，北部與東半部雨勢趨緩，週六天氣最為穩定。
資料來源：前氣象局長鄭明典、中央氣象署