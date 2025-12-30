我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦一起假借醫療關說名義詐財案件，女子黃冠禎明知自己無任何醫療體系人脈，卻對一名父親疑似罹患癌症、急需住院檢查的女學生謊稱，自己熟識衛福部、疾管署及台大醫院高層，甚至自稱曾擔任中央疫情指揮中心秘書、疾管署秘書，可協助安排病房，但需支付「打點費用」，藉此詐得新台幣5萬2000元。檢方今（30）日偵查終結，依詐欺取財及行使偽造私文書罪嫌，將黃女提起公訴。檢警調查，黃女於去年8月27日起，得知盧姓女學生的父親疑因罹患癌症需住院檢查，明知自己並無能力替盧父向台大醫院關說或安排病房，仍透過LINE向盧女謊稱，自己熟識衛生福利部、疾病管制署及台大醫院高層，並曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可協助安排病房，但須支付相關費用打點。被害者因此信以為真，於同年8月30日某時，透過網路銀行匯款5萬元至黃女名下帳戶，並於9月29日晚上7時10分，在台大醫院西址院區再交付現金2000元及蛋糕予黃女，合計交付金額共5萬2000元。不僅如此，黃女為進一步取信被害者，竟未經疾管署署長羅一鈞同意或授權，在台大醫院「全民健康保險病人自願付費同意書」的連帶保證人欄位，偽造簽署「羅一鈞」姓名，假冒其同意以連帶保證人身分，為病患負擔自費藥品或醫療器材費用，並將相關文件刊登於IG，營造自己與疾管署署長關係密切的假象。被害者事後察覺有異，確認父親病房並未如黃女所稱安排完成，才驚覺受騙，除向警方報案外，也向媒體投訴。羅一鈞當時也出面澄清，強調疾管署並無此人，從未與黃女接觸，已報案處理，並直言自己的簽名「沒有那麼醜」，也從不幫人「喬床位」。