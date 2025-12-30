我是廣告 請繼續往下閱讀

▲後援左投是比較缺的一環，中職部分看起來就只有陳冠宇比較夠格。（圖／記者葉政勳攝）

▲林家正在去年11月的世界12強棒球賽奪冠過程中，證實自己的價值。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

▲今年季中受傷的張育成已主動表達參戰意願，雖然他傳球可能比較吃力，但守一壘沒問題。（圖／富邦悍將提供）

▲林立（圖中者）、陳傑憲和林安可都是國產的頂尖打者。（圖／記者朱永強攝）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

第六屆世界棒球經典賽將於明年3月開打，中華隊將從3月5日起，一連4天在東京巨蛋舉同為C組的日本、韓國、澳洲、捷克競爭2個晉級名單，明年1月15日將在國訓中心正式展開集訓，最終30人正選名單會在2月28日出發前往日本宮崎縣前再正式對外發布。以下是預測的正選名單，其中包括剛從中職轉戰日職的徐若熙、林安可，旅外選手多達15人，堪稱史上之冠。投手：徐若熙（軟銀鷹）、古林睿煬（日本火腿）、林昱珉（響尾蛇3A）、黃子鵬（樂天）、鄧愷威（舊金山巨人）、孫易磊（日本火腿）、陳柏毓（海盜3A）、莊陳仲敖（運動家2A）、林維恩（運動家2A）、陳冠宇（樂天）、朱承洋（樂天）、宋家豪（東北樂天金鷲）、林詩翔（台鋼）、曾峻岳（富邦）、張奕（富邦）東京巨蛋的C組預賽，中華隊是連打4天，在投球數限制之下，每場比賽必須準備2位先發投手，按15個投手名額來看，8先發、7後援是比較合理的配置。後援左投是比較缺的一環，中職部分看起來就只有陳冠宇比較夠格，旅外投手方面，林昱珉應該是先發投手的人選，那麼就只剩旅美的林維恩，以及從日職轉戰韓職的王彥程了。但以情蒐整體評估來看，季中持續先發的林維恩應該會在經典賽轉為功能性左投。值得一提的是陳柏毓，今年他在海盜2A投99局，戰績4勝11敗，防禦率5.73，每局被上壘率1.55，內容不算出色，但季末最後2場在3A投8.2局只失1分，對中華隊來說，仍是個珍貴的高階小聯盟先發投手。捕手：吉力吉撈．鞏冠（味全）、林家正（自由球員）、蔣少宏（味全）捕手陣容應該會是最「不動」的一塊，林家正在去年11月的世界12強棒球賽奪冠過程中，證實自己的價值，即便明年還不知道會在哪裡打球，無論貢獻度還是輿論，都是中華隊第一人選。吉力吉撈是國家隊珍貴的「強力右打者」，就算是指定打擊位置競爭激烈，做為代打亦是面對左投的頭號人選。獲選為年度金手套捕手獎的蔣少宏，在2月的經典賽資格賽證明自身的大賽能力，而且他很早就被組訓單位詢問參賽意願，是第3位捕手的不二人選。內野：張育成（富邦）、李灝宇（老虎3A）、鄭宗哲（海盜3A）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼）、許基宏（中信兄弟）、Jonathon Long（小熊3A）今年季中受傷的張育成已主動表達參戰意願，雖然他傳球可能比較吃力，但守一壘沒問題，不然就是擔任指定打擊。吳念庭在返台第二年拿下中職打擊王，生涯正值巔峰，江坤宇在上屆經典賽和去年11月的世界12強棒球賽都有出色表現，吳念庭能守二、三壘，江坤宇則是中線的二、游，兩人如果未排進先發打序，也能擔任工具人角色。旅美組部分，今年4月上過大聯盟的鄭宗哲與老虎隊新秀排名第6、7之間的李灝宇應該會是中華隊不動的先發名單人選。至於球迷口中的「龍仔」Jonathon Long，本季在3A出賽140場，敲下20轟、91打點，OPS（上壘率+長打率）0.883，被選為小熊隊年度最佳新秀，在經典賽擔任先發一壘手的可能性不小。內野最後一個名額變數較大，可能是做為代打人選的許基宏或朱育賢，但也可能挑守備功能的李凱威或岳東華，但朱育賢未獲組訓團隊詢問，內野守備功能性人選也已有好幾位，推測會是今年OPS值高達0.915的許基宏。外野：林立（樂天）、陳傑憲（統一）、林安可（埼玉西武）、陳晨威（樂天）、Stuart Fairchild（守護者）林立、陳傑憲和林安可都是國產的頂尖打者，陳晨威速度快，守備和擊球能力都不差，很適合做為比賽後段代跑和代守的人選，變數是台美混血好手Stuart Fairchild，但林立也有傷勢疑慮。29歲的Fairchild近5年都曾在大聯盟出賽，但定位都在第4、5號外野手，出賽較頻繁的是2023-24年在紅人，連兩季上場超過90場，2025年在勇士機會減少，只出賽28場、55打席，7月轉到光芒，因為拉傷腹斜肌，從此未在大聯盟出賽。Fairchild生涯曾6次被放進指定讓渡名單，待過7支球隊，但他畢竟是真正的大聯盟選手，生涯打席最多的2023年，OPS（上壘率+長打率）也有0.710的水準，並且擁有大聯盟頂尖水準的中外野守備能力，對中華隊來說會是重要戰力。但問題是Fairchild已經與守護者簽下小聯盟合約，是否會因為拚大聯盟春訓而放棄飛來亞洲參戰經典賽？說真的，這位棒球浪人年齡已近30，他在大聯盟的「前途」多少已經定型，市場價值有限，也許會動了轉向亞洲市場（日、韓、台）的念頭，那麼經典賽就是一次「促銷」自己的機會了。