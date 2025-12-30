中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今年台灣共觀測到3萬5千起地震，包含156起「顯著有感地震」，數量接近平均，較大地震包括12月27日宜蘭外海規模7.0和1月21日嘉義大埔規模6.4，較需關注的是，今年嘉義、台南兩地共觀測到62起顯著有感地震，是過去5年的6.9倍，成為地震數量成長最大的地區。
吳健富說明，氣象署統計過去10年資料中，每年有3萬2千多起地震，規模7以上地震平均0.2起、規模6以上4.5起、規模5以上47起，今年規模7以上則是1起、規模6至7共5起、規模5至6共41起、規模4至5共306起、規模3至4共2009起、規模3以下3萬3千多起。
吳健富提及，今年地震最多的地區還是落在宜花東；台灣東北部是板塊隱沒帶，地震發生位置較深，花東陸地和沿海的地震則較淺，而東部板塊應力傳遞到西部，地震也發生在靠近中央山脈的位置，深度也較淺，都在30公里以內，因此南台灣出現地震時，體感搖晃通常很明顯。
吳健富特別強調，過去5年震央發生在嘉義縣、嘉義市、台南市的顯著有感地震，平均值是9起，但今年就觀測到62起，最主要原因是1月21日嘉義大埔6.4地震引起，截至12月底，嘉義大埔地震序列仍在持續，每個月都有中小型的餘震再發生，目前共計208起餘震，和當時預估餘震可能持續1年相符。
資料來源：中央氣象署
