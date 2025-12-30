我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麻衣日前曾透露父親生命剩沒幾天，不料今就傳出噩耗。（圖／麻衣IG@mai_sato_1113）

日籍女星佐藤麻衣的父親去年被診斷出罹患胰臟癌二期，雖然今年動了手術，但健康狀況仍未好轉。據悉，麻衣父親2個月前，還強忍病痛到台北與麻衣前公公王文洋聚餐，當天胃口好到連主治醫生都驚訝。而麻衣也在本月23日於IG發出父親與兒子當天拍下的祖孫照，透露父親生命只剩幾天，不料今（30）日就傳出麻衣父親已在28日病逝的消息，享壽77歲。麻衣在前幾天，才透露父親剩下沒幾天的消息，不料今日就傳出噩耗。據《鏡週刊》報導，麻衣父親已於28日在家人的陪伴下病逝。據悉，麻衣父親在去年罹患胰臟癌二期，雖動了手術，但仍沒有改善。而在2個月前，他似乎有感應，強忍病痛到台北與女兒前公公王文洋吃晚餐，原本食慾不好的他，當天竟意外胃口非常好，還稱是台北市最好吃的牛排，不料最後還是不敵病魔病逝，而當天的晚餐也成了家人最珍貴的回憶。然而，麻衣在父親過世前幾天，還曾在IG限時動態貼出父親與她兒子互動的照片，難過寫下：「謝謝我爸爸給孫子無限的愛，慢慢接受真的…爸爸生命只剩幾天」，還PO出父親牽著兒子手的背影，「前幾天爸爸用跟我小小聲『有了很多美好回憶』。我這2週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸」。麻衣2023年4月與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結束長達9年的婚姻後，帶著小孩返回日本定居，但還是會因工作關係往返台灣，她也經常在社群上分享自己生活日常，慢慢在螢光幕復出。而麻衣父親在過世前堅持與前親家聚餐，其實也暗藏著請王文洋多多關照麻衣母子的意思，因為知道自己剩下的日子不多，所以想讓女兒在自己過世後有個依靠，父親的用心讓麻衣也非常感動。