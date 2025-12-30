我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市東區崇德十九街一處民宅今（30）日上午10時19分發生一起糾紛事件。警方指出，一名46歲蔡姓男子疑似與59歲孫姓女友發生爭吵，過程中蔡男朝女友潑灑鹽酸後，隨即躲進屋內反鎖，並持刀自殘。警消獲報趕抵現場後破門進入，發現蔡男倒臥屋內血泊中，已無呼吸心跳；孫姓女子則意識清楚，但頭部、頸部、背部及四肢多處遭鹽酸波及。警消隨即將2人送醫救治。院方表示，蔡男因軀幹穿刺傷勢嚴重，經搶救後仍宣告不治；孫女友則持續治療中，暫無生命危險。至於詳細案發原因與經過，警方正進一步調查釐清。