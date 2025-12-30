明（31）日就是跨年夜，許多人早已準備好披薩、炸雞迎接倒數時刻，《網路溫度計DailyView》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行輿情分析，盤點全台灣10大速食品牌的網路討論熱度。結果顯示，麥當勞以破14萬筆聲量穩居冠軍，肯德基緊追在後；披薩雙雄必勝客、達美樂分列第三、第四名；南部限定的丹丹漢堡憑藉話題事件與高CP值挺進前五，從老字號到話題王者，全數上榜，讓大家在年末狂歡之際能多加參考。
跨年就吃這家！台灣10大連鎖速食排行一次看
🥇麥當勞
🥈肯德基
🥉必勝客
4.達美樂
5.丹丹漢堡
6.摩斯
7.漢堡王
8.拿坡里
9.頂呱呱
10.Subway
No.1：麥當勞
本次榜首毫無懸念由麥當勞拿下，以14萬5116筆聲量遙遙領先其他品牌。作為全球最大速食連鎖，麥當勞憑藉經典餐點與高效率服務跨世代圈粉，並透過高度在地化策略推出各國限定菜單，無論是漢堡、炸雞、雞塊還是薯條，在許多人心中都有無法撼動的地位。
2024年11月13日，日本爆紅的「厚鬆餅堡系列」限時登台，排隊搶購畫面洗版社群，五天完售、討論度破六千筆，也為奪冠再添關鍵助力。
No.2：肯德基
肯德基除了炸雞，蛋撻同樣擁有驚人號召力，被網友封為「被炸雞耽誤的蛋撻店」。品牌持續推出中西融合新品，從台酒花雕紙包雞到韓國話題雞腿堡，再到中秋限定奶皇流心Q蛋撻，屢屢掀起搶購。2024年12月8日與Lotus聯名的「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」上市，單日聲量高達4680筆，穩居第二。
No.3：必勝客
必勝客以大膽創意聞名，頻繁推出香菜大腸蚵仔麵線、草仔龜等獵奇披薩，成功製造社群聲浪，也被戲稱為「義大利人看了會崩潰」。節慶限定更是必勝客強項。數據顯示，2025年10月14日推出「黑咖哩黃金豬排比薩」，以暗黑咖哩與厚切豬排吸睛，單日聲量達1480筆，一舉超車達美樂，站上第三名。
No.4：達美樂
達美樂不僅是外送披薩的代名詞，更以靈活的社群操作擄獲年輕族群。從WBCQ（世界棒球經典賽資格賽）應援改Logo，到與必勝客之間的隔空互動，屢屢創造話題。根據數據，2025年7月2日邀請李雅英代言「韓風炸雞起司火山披薩」，單日聲量衝上1290筆，成功推升品牌討論度。
No.5：丹丹漢堡
被稱為「南霸天」的丹丹漢堡，是南部限定的速食品牌代表。最大賣點在於中西合併的菜單設計，漢堡、炸雞與麵線羹、瘦肉粥同時出現，滿足多種飲食習慣，再加上價格親民，長年深受在地人喜愛。
調查期間內出現兩波聲量高峰，一是2025年6月28日韓國YouTuber「肌肉山山」開箱丹丹漢堡，單日聲量達603筆；另一波則是粉專遭盜用引發的印度迷因事件，被網友笑稱「不是印度人現做的，我可是不吃的喔」。
No.6：摩斯
起源於日本的摩斯漢堡，以米漢堡顛覆傳統速食印象，將日式料理元素融入速食體系，在亞洲多國拓點。內餡常見燒肉、牛蒡等日式家常風味，搭配期間限定商品如松露歐姆蛋福堡、黃金地瓜薯條，維持新鮮感。
數據顯示，2024年11月26日因PTT討論「摩斯為何能在麥當勞、肯德基夾擊下生存」，單日聲量逼近千筆，網友直言「衛生、乾淨、日式風格太文青太有型啊」、「因為台灣摩斯比日本本土的好吃」，可見鐵粉忠誠度高。
No.7：漢堡王
漢堡王是全球規模名列前茅的速食品牌，以「火烤」漢堡肉為最大識別特色，讓肉排多了一股煙燻香氣，成功與其他品牌做出區隔。除了經典漢堡，漢堡王也擅長依照市場推出限定餐點，像是全肉漢堡、10層犇牛堡或話題性十足的三牲漢堡，屢屢在社群引發討論。透過創意產品與在地化策略，逐步累積品牌黏著度，穩居榜單中段。
No.8：拿坡里
1997年創立的拿坡里披薩，以親民價格與穩定品質在台灣市場站穩腳步。品牌強調麵團每日現揉、自然發酵，搭配自家番茄醬，塑造出接近義式原味的披薩風格。除了披薩本體，炸雞同樣累積高人氣，甚至被網友戲稱是「被披薩耽誤的炸雞店」。
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，2024年11月5日拿坡里因炸雞業務獨立成「三商炸雞」，相關話題帶動聲量衝高，網友留言「拿坡里的炸雞比三商炸雞好吃+1」、「聽起來很像台式炸雞排」。
No.9：頂呱呱
身為台灣速食界的老牌代表，頂呱呱多年來以濃厚的本土特色穩住基本盤，即便國際品牌林立，仍保有一批死忠顧客。品牌主打台式炸雞，選用72小時內的新鮮雞肉、單層裹粉現炸，兼顧多汁口感與外皮酥脆度，成為不少人心中的經典滋味。呱呱包、雞翅、雞脖子與紅茶雪泥等品項，更承載許多人的童年記憶，也讓頂呱呱在本次排行中站上第九名，持續扮演台味速食的重要角色。
No.10：Subway
來自美國的Subway以「現點現做」的潛艇堡打響名號，主打新鮮、健康與高度客製化，與傳統油炸取向的速食路線明顯不同。顧客可自由挑選麵包、蔬菜、肉品與醬料比例，打造專屬口味，也因此吸引注重飲食均衡的族群。
Subway快速擴張的商業模式曾在2008年被《Entrepreneur》雜誌評為全球第一連鎖品牌，分店數一度超越麥當勞。PTT上曾有網友發文詢問「Subway敢賣這麼貴，底氣是什麼?」，引發大量回應，「我蠻常吃的，營養素算平衡又不難吃」、「很好吃啊，連鎖速食第一名，又相對健康」、「好吃，有菜有肉，除了我沒錢，想不到不買的理由」。
資料來源：《網路溫度計DailyView》
我是廣告 請繼續往下閱讀
🥇麥當勞
🥈肯德基
🥉必勝客
4.達美樂
5.丹丹漢堡
6.摩斯
7.漢堡王
8.拿坡里
9.頂呱呱
10.Subway
本次榜首毫無懸念由麥當勞拿下，以14萬5116筆聲量遙遙領先其他品牌。作為全球最大速食連鎖，麥當勞憑藉經典餐點與高效率服務跨世代圈粉，並透過高度在地化策略推出各國限定菜單，無論是漢堡、炸雞、雞塊還是薯條，在許多人心中都有無法撼動的地位。
2024年11月13日，日本爆紅的「厚鬆餅堡系列」限時登台，排隊搶購畫面洗版社群，五天完售、討論度破六千筆，也為奪冠再添關鍵助力。
肯德基除了炸雞，蛋撻同樣擁有驚人號召力，被網友封為「被炸雞耽誤的蛋撻店」。品牌持續推出中西融合新品，從台酒花雕紙包雞到韓國話題雞腿堡，再到中秋限定奶皇流心Q蛋撻，屢屢掀起搶購。2024年12月8日與Lotus聯名的「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」上市，單日聲量高達4680筆，穩居第二。
No.3：必勝客
必勝客以大膽創意聞名，頻繁推出香菜大腸蚵仔麵線、草仔龜等獵奇披薩，成功製造社群聲浪，也被戲稱為「義大利人看了會崩潰」。節慶限定更是必勝客強項。數據顯示，2025年10月14日推出「黑咖哩黃金豬排比薩」，以暗黑咖哩與厚切豬排吸睛，單日聲量達1480筆，一舉超車達美樂，站上第三名。
達美樂不僅是外送披薩的代名詞，更以靈活的社群操作擄獲年輕族群。從WBCQ（世界棒球經典賽資格賽）應援改Logo，到與必勝客之間的隔空互動，屢屢創造話題。根據數據，2025年7月2日邀請李雅英代言「韓風炸雞起司火山披薩」，單日聲量衝上1290筆，成功推升品牌討論度。
No.5：丹丹漢堡
被稱為「南霸天」的丹丹漢堡，是南部限定的速食品牌代表。最大賣點在於中西合併的菜單設計，漢堡、炸雞與麵線羹、瘦肉粥同時出現，滿足多種飲食習慣，再加上價格親民，長年深受在地人喜愛。
調查期間內出現兩波聲量高峰，一是2025年6月28日韓國YouTuber「肌肉山山」開箱丹丹漢堡，單日聲量達603筆；另一波則是粉專遭盜用引發的印度迷因事件，被網友笑稱「不是印度人現做的，我可是不吃的喔」。
起源於日本的摩斯漢堡，以米漢堡顛覆傳統速食印象，將日式料理元素融入速食體系，在亞洲多國拓點。內餡常見燒肉、牛蒡等日式家常風味，搭配期間限定商品如松露歐姆蛋福堡、黃金地瓜薯條，維持新鮮感。
數據顯示，2024年11月26日因PTT討論「摩斯為何能在麥當勞、肯德基夾擊下生存」，單日聲量逼近千筆，網友直言「衛生、乾淨、日式風格太文青太有型啊」、「因為台灣摩斯比日本本土的好吃」，可見鐵粉忠誠度高。
No.7：漢堡王
漢堡王是全球規模名列前茅的速食品牌，以「火烤」漢堡肉為最大識別特色，讓肉排多了一股煙燻香氣，成功與其他品牌做出區隔。除了經典漢堡，漢堡王也擅長依照市場推出限定餐點，像是全肉漢堡、10層犇牛堡或話題性十足的三牲漢堡，屢屢在社群引發討論。透過創意產品與在地化策略，逐步累積品牌黏著度，穩居榜單中段。
No.8：拿坡里
1997年創立的拿坡里披薩，以親民價格與穩定品質在台灣市場站穩腳步。品牌強調麵團每日現揉、自然發酵，搭配自家番茄醬，塑造出接近義式原味的披薩風格。除了披薩本體，炸雞同樣累積高人氣，甚至被網友戲稱是「被披薩耽誤的炸雞店」。
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，2024年11月5日拿坡里因炸雞業務獨立成「三商炸雞」，相關話題帶動聲量衝高，網友留言「拿坡里的炸雞比三商炸雞好吃+1」、「聽起來很像台式炸雞排」。
身為台灣速食界的老牌代表，頂呱呱多年來以濃厚的本土特色穩住基本盤，即便國際品牌林立，仍保有一批死忠顧客。品牌主打台式炸雞，選用72小時內的新鮮雞肉、單層裹粉現炸，兼顧多汁口感與外皮酥脆度，成為不少人心中的經典滋味。呱呱包、雞翅、雞脖子與紅茶雪泥等品項，更承載許多人的童年記憶，也讓頂呱呱在本次排行中站上第九名，持續扮演台味速食的重要角色。
No.10：Subway
來自美國的Subway以「現點現做」的潛艇堡打響名號，主打新鮮、健康與高度客製化，與傳統油炸取向的速食路線明顯不同。顧客可自由挑選麵包、蔬菜、肉品與醬料比例，打造專屬口味，也因此吸引注重飲食均衡的族群。
Subway快速擴張的商業模式曾在2008年被《Entrepreneur》雜誌評為全球第一連鎖品牌，分店數一度超越麥當勞。PTT上曾有網友發文詢問「Subway敢賣這麼貴，底氣是什麼?」，引發大量回應，「我蠻常吃的，營養素算平衡又不難吃」、「很好吃啊，連鎖速食第一名，又相對健康」、「好吃，有菜有肉，除了我沒錢，想不到不買的理由」。
資料來源：《網路溫度計DailyView》
更多「2026跨年」相關新聞。