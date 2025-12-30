我是廣告 請繼續往下閱讀

【2025年第四季十大爆紅台股榜】

▲兩檔記憶體概念股同時奪下台股排行榜一、二名。（圖╱Yahoo提供）

【2025年第四季五大爆紅ETF榜】

▲有小台積之稱的ETF 0052則奪下爆紅ETF排行榜第一名。（圖╱Yahoo提供）

今年記憶體題材狂燒，佔據台股盤面焦點，Yahoo股市App今（30）日公布第四季「十大爆紅台股榜」，剖析本季最受網友關注的投資標的，以及市場波動下快速變化的現象，其中，第四季「十大爆紅台股榜」依舊由記憶體概念股強勢霸榜，其中，「南茂」、「至上」奪得冠、亞軍寶座。本季十大台股爆紅榜，由強佔六席的記憶體概念股最受投資人青睞，且入榜標的多為中小型股。榜首「南茂（8150）」因記憶體訂單回補與報價調升相關動態引起關注；「至上（8112）」則因第四季成交量明顯放大、股價波動幅度擴大，排名第二。同為記憶體概念股的「旺宏（2337）」與「力積電（6770）」，本季交易熱度提高，分列第三、五名；「宇瞻（8271）」與「十銓（4967）」則因記憶體供應相關議題成為市場討論對象，排名第六、第七。此外，本季也有部分個股因特定事件或題材入榜。電源供應商「康舒（6282）」因電源及相關業務動態受到市場討論，名列第四；陶朱隱園建商「中工（2515）」則因建案交易消息及併購相關傳聞引發關注，排名第八。AI題材方面，電解銅箔廠「榮科（4989）」與被動元件廠「國巨（2327）」，因AI相關產品與應用題材受到市場討論，分列第九、十名。另一方面，Yahoo股市App也同時公布「五大爆紅ETF榜」，第四季台股ETF爆紅榜聚焦「話題事件」與「長期配置」雙主軸。「富邦科技（0052）」因股票「一拆七」分割，投資門檻明顯下降，討論度快速升溫，奪下榜首，而完成分拆的「元大台灣50（0050）」股東數持續增加，本季再度入榜，名列第五。此外，「國泰台灣領袖50（00922）」受惠高配息題材，10月殖利率一度突破7%，吸引年末防禦型資金進駐獲矚目，排名第二。「國泰數位支付服務（00909）」第四季成交量放大，顯示市場對數位經濟題材關注升溫；「中信關鍵半導體（00891）」受惠半導體產業議題與配息表現，人氣續強，分列第三、第四。