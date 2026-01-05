寶寶出生以後，餵養問題成為許多媽媽面臨的主要挑戰，對於大多數母親來說，「母乳」依然是哺育的首選，不僅能提供寶寶完整且均衡的營養，也能透過親密互動建立安全感與依附關係，而且餵哺母乳的過程，也能幫助寶寶建立良好的免疫力與腸道環境，形成專屬的「母乳體質」。然而，每位媽媽的身心狀況與生活條件都不相同，當面臨工作壓力大、母乳不足、產後身體尚未完全恢復、或寶寶無法順利含乳等情況時，選擇配方奶粉也會是媽媽安心又實際的另一種方式。為協助家長做出選擇，這篇由NOWNEWS盤點市面上最具口碑與品質的奶粉品牌推薦，針對其配方、營養成分等等，分享給媽媽們在挑選奶粉時，能選擇出最符合寶貝需求的奶粉品牌。
嬰兒奶粉是什麼？重要營養成分介紹
嬰兒奶粉是依據嬰兒營養需求所設計的食品，其配方須符合各國政府與醫療機構制定的安全與營養標準。例如台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）明確規範嬰兒奶粉屬於「嬰兒配方食品」，必須能「完全或部分取代母乳」，確保在媽媽無法哺乳或需搭配補充時，寶寶仍能獲得足夠且均衡的營養。另外根據世界衛生組織（WHO）建議，寶寶在6個月後，除了添加營養豐富的副食品，也適合持續哺餵母乳至2歲補充關鍵營養。
但倘若媽媽無法餵哺或有其他考量，也可持續透過可銜接母乳的嬰兒奶粉來補充營養。因此市售嬰兒奶粉皆需通過嚴格的食品安全及營養成分規範才能上市販售。
市售嬰兒奶粉通常會加入多種關鍵營養成分來支持寶寶的成長，例如：
‧ 蛋白質、碳水化合物：提供基礎能量與生長所需營養。
‧ sn-2 PA：模擬母乳脂肪結構，減少鈣皂產生，能幫助吸收，且排便更順暢。
‧ HMO 母乳寡醣：促進腸道益生菌生長，提升腸胃道健康。
‧ α-蛋白、骨橋蛋白：有助保護力與健康體質建立。
‧ 神經鞘磷脂、DHA：支持學習力、腦部與視覺發育。
不同寶寶需求，也適合不同品牌的配方奶粉。像是想銜接母乳、建立好體質的媽媽們可考慮「啟賦3幼兒成長配方」，其成分富含 sn-2 PA、HMO、骨橋蛋白，與母乳結構更相近。而想加強寶寶學習力與腦部發展，可選擇強調神經鞘磷脂與 S-HMO配方的「惠氏 S-26」。另外，希望能提升寶寶吸收，可參考透過精準水解胜肽科技，有效幫助維生素D、E、K、C、B群、鐵等豐富營養素攝取的「能恩水解」。
嬰兒奶粉百百種，差別有哪些？
嬰兒奶粉的配方設計是根據寶寶不同的年齡階段與發育需求來調整的，旨在提供寶寶所需的全面營養。市面上常見的奶粉主要分為1號和3號奶粉，這些號數標示了奶粉適用的年齡範圍：1號奶粉適合1歲以下的嬰兒； 3號奶粉則適合1歲以上的寶寶持續喝到3歲。隨著寶寶年齡增長，其營養需求也會相應改變，許多奶粉品牌會針對不同年齡段進行精細化配方設計。此外，針對某些特定需求的寶寶（如過敏體質、消化不良、低體重等），市面上還有專為這些情況設計的特殊配方奶粉。媽媽可以根據寶寶的具體健康狀況和發育需求，選擇最合適的產品，確保寶寶獲得所需的營養支持：
10款嬰兒奶粉推薦排行榜
市面上的嬰兒奶粉品牌繁多，常讓新手媽媽感到選擇困難。《NOWNEWS》整理了10款目前在網路與實體店面熱銷且廣受討論的嬰兒奶粉，這些品牌不僅推薦度高，且涵蓋了各種寶寶的需求。媽媽們可以依照寶寶的年齡、營養需求以及腸胃狀況來選擇最適合的奶粉。如果有任何疑慮，也可以向藥局的藥師或專業醫療機構尋求建議，確保選擇的奶粉能夠最佳滿足寶寶的健康需求。
嬰兒奶粉推薦1.惠氏啟賦3
容量：800g
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐
產品特色：使用瑞士純淨乳源，以「為銜接母乳而生」著稱，關鍵成分sn-2乳脂保護球，脂肪酸結構能幫助寶寶更好地消化與吸收。更含有 200 多種活性營養群，包含銜接母乳的關鍵成分骨橋蛋白、gsMO、α-蛋白、磷脂質群、神經鞘磷脂等，打造寶寶強大保護力與健康體質、幫助消化吸收與學習發展。
試用連結：惠氏啟賦3官網
嬰兒奶粉推薦2. 惠氏啟賦水解3
容量：800g
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐
產品特色：以獨家水解技術，將蛋白質分解為小於2000Dalton的分子，能幫助寶寶消化吸收，同時保有2倍sn-2、最高含量B.L.益菌4+HMO等組合，維持消化道機能、調整體質，適合需要水解配方過渡的嬰兒，同時也是剖腹產寶寶的首選。
試用連結：惠氏啟賦水解3官網
嬰兒奶粉推薦3. 惠氏啟賦羊3
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐
容量：800g
產品特色：以羊乳為基底，標榜阿爾卑斯純淨羊乳來源，羊乳蛋白分子小好消化，同時含有sn-2能幫助寶寶關鍵營養的吸收，無添加蔗糖，並含有破億羅伊氏益生菌，能改變消化道菌叢生態，提升保護力，口感溫和順口，特別適合挑嘴及想嘗試羊奶的寶寶。
試用連結：惠氏啟賦羊3官網
嬰兒奶粉推薦4. 惠氏S-26 金幼兒樂
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐
容量：400g、850g、1600g
產品特色：以「學習力專家」著稱，關鍵成分「神經鞘磷脂EX + S-HMO」加速加密學習網絡，幫助統合學習力全面提升。強調掌握3歲前寶寶的學習黃金期，讓寶寶創意力、邏輯力、表達力更好。
試用連結：惠氏S-26 金幼兒樂官網
嬰兒奶粉推薦5. 惠氏S-26 鉑臻 A2 3
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐
容量：800g
產品特色：瑞士研發，主打雙臻稀營養群，有白金學習力「5X神經鞘磷脂群」幫助寶寶加速學習力，還有溫和好消化的A2牛乳源，主打世界僅約30%純種A2牛，天然溫和不刺激，一罐同時可以滿足學習與消化雙重需求。
試用連結：惠氏S-26 鉑臻 A2官網
嬰兒奶粉推薦6. 能恩水解3
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐
容量：800g
產品特色：能恩水解3獲得很多兒科醫師推薦，主因是它的「精準水解科技」能精準切斷蛋白的特定片段，轉化為細緻溫和蛋白，不只好消化，更能精準打底健康，為寶寶有效調整體質 ；OPTIPRO精粹蛋白科技，能支持寶寶的正常發育和健康成長。
試用連結：能恩水解官網
嬰兒奶粉推薦7.能恩水解茁悅3
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐
容量：800g
產品特色：承襲「黃罐」的專利精準水解胜肽科技，為寶寶打底健康好體質，並添加獨家益菌組合─FOS/GOS益生質+專利LR益菌，支持寶寶消化道機能健康發展。此外，茁悅的濃厚營養配方，含有鋅、鐵、鈣、鎂、DHA、維生素D 等營養素，助寶寶「茁悅」成長！
試用連結：能恩水解茁悅3官網
嬰兒奶粉推薦8.美強生Enfa A+優生3幼兒成長奶粉
容量：400g、850g
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐
產品特色：優生3添加獨家三重益菌因子HMO、PDX、GOS維持寶寶消化道機能，為寶寶天生自有的益生菌提供養分，搭配高優質DHA以及鐵、鋅、膽素、碘等關鍵營養素，能加速寶寶認知與學習發展。
試用連結：美強生Enfa A+優生3幼兒成長奶粉官網
嬰兒奶粉推薦9.亞培心美力3HMO親護水解
容量：820g
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐
產品特色：主打「HMO3」與「核苷酸」雙重保護配方，加上經部分水解處理的優化乳清蛋白，把蛋白質分子變得更小、更容易消化吸收，能有效調節體質、改變菌叢生態、維持寶寶消化道機能！
試用連結：亞培心美力3HMO親護水解官網
嬰兒奶粉推薦10.亞培 心美力HMO 3幼兒營養成長配方
容量：800g
網友推薦指數：⭐⭐⭐⭐
產品特色：同樣主打「HMO3」與「核苷酸」雙重保護配方，並加入獨特的 RRR 感知元5，能保護不飽和脂肪酸（DHA）減少氧化，保留住葉黃素、AA、必需脂肪酸、牛磺酸等等營養，並幫助寶寶達成不同階段學習目標。
試用連結：亞培 心美力HMO 3幼兒營養成長配方官網
奶粉挑選 5大原則
每個新手爸媽們都想要挑選最適合寶寶的奶粉，根據每個寶寶的需求與健康狀況，提供以下在購買奶粉時可以留意的5大重點：
1. 選擇有科學研究支持的大品牌
選擇有堅實科學基礎和持續創新研發的品牌，是確保奶粉品質的首要條件。品牌的科研能力能確保奶粉中的營養成分經過最新的科學驗證，更能最有效地支持寶寶的成長與發展。擁有長期歷史和專業經驗的品牌，通常會有更多的臨床研究數據來支持產品的安全性與營養價值。這些品牌深受醫護人員及營養專家的信賴，也能為家長提供更多的信心。
2. 依寶寶體質選擇奶粉種類
不同的寶寶會有不同的需求，因此在挑選奶粉時，應根據寶寶的年齡、體質及健康狀況選擇相應的奶粉種類。例如，對於過敏體質的寶寶，可以選擇水解配方奶粉；對於腸胃較弱的寶寶，可以選擇容易消化吸收的配方，像是接近母乳的溫和配方或羊乳配方等等。
3. 嬰兒奶粉成分
奶粉的成分是選擇的重要依據，不同品牌的配方成分有所差異。挑選奶粉時，家長可依照不同的需求考量，關注以下幾個方面：
4. 產品標示清楚
選擇奶粉時，應特別注意產品的標示是否清楚，包括成分表、適合年齡範圍、使用方法等資訊。標示清晰的奶粉能讓家長更好地了解產品的特性和使用指南，並對產品的安全性和適合度進行有效判斷。
5. 包裝設計是否衛生、安全與便利
奶粉的包裝設計不僅僅是外觀問題，更涉及到衛生、安全與便利性。選擇包裝完整、封閉嚴密的奶粉，能有效防止外界污染，保證奶粉的新鮮度。此外，包裝設計是否易於倒出奶粉，奶粉匙是否與奶粉分開儲存，也是家長需要注意的地方，這樣可以避免奶粉在使用過程中受到污染。
奶粉常見問題
在選擇嬰兒奶粉時，家長常常會遇到許多疑問，《NOWNEWS》整理幾個家長們常見的奶粉問題，為新手爸媽們解答。
1. 水解奶粉跟一般奶粉差在哪？
水解奶粉與一般奶粉的主要區別在於其蛋白質的處理方式。水解奶粉經過水解技術將蛋白質分解成較小的分子，這樣的處理有助於減少過敏反應的風險，特別適合對牛奶蛋白過敏的寶寶。這種處理方式不僅有助於降低過敏機率，還能促進寶寶對營養的吸收，進一步提升其消化系統的適應能力。
2. 新生兒都喝什麼奶粉？
根據WHO的建議，寶寶出生後的前6個月應以母乳為唯一的營養來源，但若媽媽們有其餘的考量，則可以透過配方奶粉的補充來維持寶寶營養均衡。新生兒可以選擇1號奶粉，提供寶寶所需的所有基本營養，對於無法母乳餵養的寶寶，這類奶粉是最佳選擇。另外，若寶寶有過敏體質、消化道吸收較差的，也會推薦選擇相對應的配方奶粉，如水解配方、無乳糖等等。
3. 配方奶要喝到幾歲？
WHO建議在寶寶出生後的前6個月應以母乳為唯一的營養來源。6個月後，則可開始引入輔食，但母乳應繼續提供到至少2歲來滿足寶寶的營養需求。
而為讓寶寶能建立健康的母乳體質，可以選擇能銜接母乳的配方奶，透過專業設計的營養成分組合，為寶寶提供一般食物與副食品以外更穩定的營養來源，並增加吸收，給寶寶最全面的照護。
4. 奶粉真的有差嗎？
不同品牌的奶粉在營養成分、配方和適應寶寶需求方面確實有所不同。選擇適合寶寶體質和成長階段的奶粉能對寶寶的免疫力、消化、發育等各方面會起到重要作用。
每位父母都希望能為寶寶提供最好的營養，這是每個爸媽的共同心願。若無法進行母乳餵養，專家建議選擇與母乳成分最接近的配方奶，以確保寶寶獲得所需的全面營養，並有助於順利過渡至母乳餵養。若寶寶存在過敏或消化不良等健康問題，則可以考慮使用水解奶粉或其他針對特殊體質的配方，以滿足寶寶的個別需求。最後，提醒家長在寶寶飲用奶粉後若出現任何異常情況，應及時諮詢專業醫師，確保寶寶的健康成長得到充分保障。
- 幼兒成長配方奶粉：適合大部分寶寶，提供均衡的營養成分，支持寶寶的成長發展。常見品牌包括「惠氏啟賦3幼兒成長配方」、「惠氏S-26 金幼兒樂」等等。
- 水解蛋白奶粉：這類奶粉使用較小分子的蛋白質，降低過敏風險，適合過敏體質的寶寶，市場上的水解奶粉品牌如「惠氏啟賦水解3」、「惠氏S26 鉑臻水解3」、「雀巢能恩水解3」、「亞培心美力3HMO親護水解 」等等。
- 無乳糖奶粉：專為乳糖不耐症或容易腹瀉的寶寶設計，能幫助這些寶寶更容易消化吸收。例如「雀巢無乳糖奶粉」、「惠氏S-26金愛兒樂LF無乳糖配方」、「美強生乳糖奶粉」等等。
- 幼兒羊奶粉：對部分寶寶來說，羊奶更易於消化吸收，市面上有「惠氏啟賦羊3」、「佑爾康金貝親幼兒成長羊奶粉」等等。
- 早產兒奶粉：專為早產兒設計，含有較高熱量與營養，支持其快速成長，例如「啟賦PDF早產兒出院後專用配方、「雀巢能恩水解早產及低體重嬰兒出院後專用營養配方」等等。
