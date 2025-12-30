我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市政府明（31）晚間將在時代大道廣場舉行跨年晚會，高市府預估將會有20萬人參與，市警局將出動逾千名警力維安，採用網格部署，在捷運站等重要交通路口，也會採用更嚴格的標準監看是否有可疑人員。市長陳其邁也要求警方在維安上務必做到滴水不漏，並確保民眾安全與活動平安順利。高雄市政府31日晚上7點開始在夢時代前面的時代大道舉行「2026雄嗨趴」跨年晚會，預計將進行到2026年元旦凌晨1點。陳其邁今天在主持市政會議前受訪時做出上述表示。陳其邁提醒民眾在整個過程中，必須隨時注意到現場活動主持人等重大訊息的發布。在活動前與活動進行過程中，因為事件發生時，可能用廣播或麥克風等方式可能無法達到效果，市府將利用大型螢幕顯示器中配置重要的文字訊息或疏散等相關資訊，務必請市民朋友全力配合現場警方的指揮。最重要的是務必讓整個活動平安順利進行，當天晚上市府同仁，尤其是警察局長林炎田也會坐鎮指揮，協調相關應變事宜。陳其邁也說，跨年活動其實也不會只是當天晚上相關活動，以我們的經驗，包括在元旦等，都是人潮非常多的時間，在市區人潮較多的重要地點，同樣在警力部署與市府各局處的治安維護工作，也都會提高到最高等級，全力應變。同時，陳其邁也在市政會議中特別針對明（31）日跨年活動提出指示，因應龐大人潮，請新聞局、環保局、交通局、捷運局、警察局、衛生局及消防局等單位通力合作，做好環境整潔、動線指引、交通疏導及安全維護，確保活動圓滿順利。警察局表示，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所，落實「狀況在哪裡、鏡頭就在哪裡、警力就在哪裡」原則，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，同時，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，確保民眾安全。警察局也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓市民安心參與跨年活動。