海軍康定級巡防艦「承德艦」，近日有官兵聯合陳情，控訴上級長官「同過不同罰」，去年8月輪機官帶酒精飲料上台船被查獲，僅口頭警告沒處罰，隔月上兵遇到同樣狀況，卻被記了兩支申誡，大長官甚至為此在榮團會上說明。海軍對此表示，已展開調查。國民黨立委徐巧芯批，在共軍軍演時，我們如果連軍隊管理都做不好，要如何擁有可對抗的戰力？徐巧芯說，這幾年以來，霸凌、自傷案件頻傳，一切都有跡可循，此次必須為1208艦的基層士兵請命！海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體陳情，且透過靠北海軍粉專PO出多張陳情書，指控上校艦長林美菁、中校副艦長石明軒、中校輔導長林國誠3人「職場霸凌」，也以「雙重標準對待下屬」。徐巧芯說，包括有艦上官兵指控中校副艦長石明軒對下屬辱罵、爆粗口，回報後卻得不到合理回覆，艦長、輔導長事後還將辱罵行為合理化，解釋為「緊急情況下的口頭禪」，石事後拒絕道歉，導致當事人身心受創。且近期艦上也有軍官、士兵先後被查獲「攜帶酒精性飲品」上船，卻「同過不同罰」，經艦上3長介入處置，做出完全不同處分。徐巧芯說，根據投訴人表示，8月黃姓輪機官帶酒上船被查獲，經三長介入處置後，將原始違規事實修改為「屢次於派工期間於寢室睡覺且內務不整」，僅記申誡乙次，明顯避重就輕，掩蓋其違規事實；不過，9月時，也有上兵攜帶酒精飲料被查獲，卻立即以「陸海空軍懲罰法」及相關規範記申誡兩次，軍官、士兵的懲處形成強烈落差，很明顯懲處不公，包庇軍官違規。徐巧芯還說，隨後林姓艦長在「榮團會」中，除指艦上官兵遇上問題，應該循正常管道申訴，不應將問題直接PO上網，讓外界看笑話，針對「輕罰黃姓軍官」一事也是避重就輕，沒解釋真實原因，多次為黃員開脫。徐巧芯說，承德艦上3位長官應對下屬涉職場霸凌、官士兵懲處不公的問題，除了官官相護外，面對投訴，更想息事寧人，「我想請問，如果基層士兵循正常管道投訴有效有用的話，那還需要把陳情書、艦上發生的事情PO上網，尋求協助？正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？真正的提升國防實力，就是重視軍人、愛護基層，否則說再多冠冕堂皇的話都沒有用。」