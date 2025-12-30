我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）今（30）日晚間在台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會今晚將在台北大巨蛋盛大登場！面對全新的場地與數萬人潮，除了練好新舊歌曲準備大合唱，最重要的就是順利進場，以及該帶的物品有帶。為了避免在門口被安檢攔下，或是因違禁品被迫丟棄心愛的物品，因進場時安檢嚴格，需要過金屬探測，《NOWNEWS今日新聞》特別集結大巨蛋官方規定與老粉經驗的懶人包，供進場前再確認。台北大巨蛋針對入場物品有明確規範，若經查獲，工作人員有權沒收、丟棄或拒絕入場。為了加速通關，請務必檢查包包內是否有以下違禁品，包括具傷害性物品，嚴禁武器、美工刀、瑞士刀、剪刀、腐蝕性液體或易燃物。長型物件也是被禁止的物件，包括任何超過90公分的竹竿、木棒、球桿、登山杖（但拐杖、盲人杖除外）。自拍棒與加長型相機桿通常都會被攔下，建議留在家中。另外是干擾與噪音器材，包括哨子、瓦斯汽笛、擴音器、雷射光指示器、煙火、爆竹。依慣例，非工作人員和有採訪需求的媒體工作人員，演唱會禁止攜帶專業相機、長鏡頭與腳架。其他包括任何昆蟲、動物（導盲犬除外）、毒品，以及工作人員認定有潛在危險之物品，一率禁止。此外，場館內全面禁菸，含電子菸與加熱菸，並禁止嚼食檳榔及口香糖。若攜帶標語、海報或布條，僅能手持且不得妨礙他人視線。入場飲食規定是大巨蛋與小巨蛋最大的不同之處，尤其是坐在B2平面特區，有球場人工草皮區域的觀眾需要特別留意，絕對禁止含糖飲料，如：手搖飲、汽水、果汁，還有各類食物，像是零食、便當。唯一允許的是純水，建議攜帶寶特瓶或有蓋水壺。依照過去張惠妹在大巨蛋開唱的經驗，安檢人員會嚴格檢查包包，若攜帶違禁飲食，會被要求在場外食用完畢或直接丟棄。至於 看台區L2-L5，雖然規定較B2寬鬆，但為了維護觀賞品質，仍建議以簡單飲食為主，避免食用氣味過重，如：鹹酥雞、臭豆腐，以免遭到鄰座觀眾眼神殺。出門前，請再次確認包包裡是否有以下看演唱會的隨身物件，首先是最重要的實體門票 / 電子票QR Code，電子票務必先截圖存檔，以防現場沒訊號打不開。行動電源也是必備寶物，因等進場、散場滑手機、拍網美照都需要電。另外還有手燈備用電池，雖然現場可能會有賣，但自己帶最保險。零錢與悠遊卡是隨身包包裡必放的物品，散場時捷運站會擠爆，卡片先儲值好，免去排隊買票或加值的時間。另外也少不了衛生紙和濕紙巾，萬一嗨到流汗或打翻水時不需求人。做好萬全準備，就可出發前往大巨蛋，和蔡依林一起享受《PLEASURE》派對。