我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電前研發副總羅唯仁轉赴英特爾任職，檢調於今年11月底持法院核發的搜索票，前往羅唯仁位於台北與新竹的住處，並查扣電腦、隨身碟等電子證物，傳出檢方經清查後，發現其中的確有大批台積電研發中的先進製程機密資料，恐已構成違反《國家安全法》。國民黨立委王鴻薇說，如犯罪屬實，工研院應拔院士。王鴻薇說，在台積電對羅唯仁提告前，她在立院質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，而且也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。王鴻薇說，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及國家對傑出貢獻的肯定，工研院也具體回覆，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議議會進行處理。但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。王鴻薇說，如果連涉嫌違反《國安法》的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。