▲陳昇（如圖）今（30）日下午舉辦跨年演唱會彩排記者會。（圖／記者朱永強攝影）

陳昇跨年演唱會即將在明（31）日晚間登場，歌手陳昇今（30）日在彩排時有一貫的活力，因他2020年罹患口腔癌，談及這幾年的身體狀況，他有與眾不同的豁達，他表示：「我沒有戰勝什麼、我和病痛相處。」面對曾經的重病，他不喜歡坊間勵志書籍中常用的「戰勝」字眼，他表示，「我永遠都不會說我戰勝了什麼，我只是調整成我要跟它（疾病）相處的態度。」對他而言，與其說是對抗，不如說是與身體的狀況和平共處，該怎麼樣就怎麼樣，活得自在最重要。回憶起這段抗癌路，陳昇表示，自己跟醫生都已經變成了好朋友，大家很有默契不再去追究病因是怎麼發生的。他幽默地自嘲：「其實慢慢你就會知道，有大半部分都是自己搞出來的。」既然是自己造成的，就沒有所謂「戰勝」的問題。他告訴家人與妻子，不要用「戰勝」這種詞彙，他選擇在這個狀態下，活出自己想要的樣子，不被病情定義。雖然身體受過考驗，但陳昇體力依舊驚人。他分享前幾天地震時的趣事，當時住在高樓層的他，為了保護太太，第一時間從衝上去，用身體護住妻子。沒想到太太嚇得只顧著喊：「上帝啊！上帝啊！求你保護我。」讓陳昇忍不住在驚恐中開玩笑吃醋：「老公都從樓下爬上來保護妳了，妳怎麼都沒喊我的名字？」即將迎來第30個跨年演唱會，關於演唱會上常見的遞麥克風給觀眾，讓觀眾大合唱，陳昇則表示自己不想這麼做。他表示，擁有頂尖的音響、場地和樂隊，是何等珍貴的機會，「我才不要讓你們唱，我要自己好好仔細品嚐，我30年前寫這些歌詞時的那種滋味。」今年跨年，陳昇繼續在舞台上與歌迷瘋狂，用他最真實的樣貌迎接新的一年。