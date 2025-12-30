我是廣告 請繼續往下閱讀

RAIN新年新願望獻給台灣 邀約大家嗨起來

韓流天王RAIN將於2026年1月17日重返台北小巨蛋開唱，距離攻蛋倒數不到一個月，他特地越洋錄製影片向台粉拜早年，不只字正腔圓用中文祝賀新年快樂，還直接把2026年的第一個願望留給台灣，期待能在填滿的台北小巨蛋，和所有人一起放聲吶喊。RAIN將於1月17日站上台北小巨蛋開唱，距離攻蛋倒數不到一個月時間，以越洋錄製影片方式向大家拜早年，他字正腔圓的中文說出：「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜加碼向台粉告白，直接許下自己的2026年第一個願望：「你們知道2026年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是1月17日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」他難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷的熱情，讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」他也不忘向台粉暖心喊話，誠摯邀請大家一起支持《Still Raining Encore》台北站演出，最後更以招牌笑容向粉絲約定：「我們到時候見囉，再見！」一席話讓粉絲隔著螢幕也感受到滿滿誠意與攻蛋倒數的熱血氛圍。提及這次二度攻蛋是否會「延續」先前紐約場的火辣尺度，再放送養眼福利給粉絲，RAIN 回應：「每次準備演出時，我都會透過持續鍛鍊來保持良好的狀態，這次的演出，我也有信心以最佳的體能在舞台上，把所有能量完整地傳遞給大家。」讓歌迷期待值瞬間飆升，也為1月17日台北小巨蛋的「暴雨之夜」增添更多想像空間。演出日期：2026年01月17日（六）台北小巨蛋售票時間：2025年11月30日（日）11：30售票系統：klook 官網活動票價：6800、5800、4800、3800、2800、800、身障票400