我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前接受新聞台專訪回應藍白提案彈劾時，提及國民黨、民眾黨合作令人不解，他們公開讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者、擁抱中國國家主席習近平，台灣民眾黨認為這是造謠，今日下午前往台北地方法院，對賴總統提起民事損害賠償訴訟，求償100萬元並要求刊登判決主文在各大媒體一日。民眾黨發言人張彤表示，賴清德在電視節目上公然造謠民眾黨盛讚普廷、擁抱習近平，言論毫無根據，顯然屬於惡意造謠，對民眾黨的社會形象與信譽造成重大傷害，民眾黨已在事發當天開記者會澄清，限期24小時內道歉，但賴清德沒有任何回應，因此民眾黨正式提告。民眾黨委任律師賴苡安說，賴清德身為中華民國總統，手上掌握最大的權力，每一句話都具有高度公信力與影響力，所傳達的每一個訊息都是國家意志的展現，他在節目上發表評論有沒有盡到最基本的查核義務？如果沒有，就是公然造謠、抹黑，民眾黨依法追究相關法律責任，請求民事賠償新台幣100萬元，以及將判決主文刊登在各大媒體一日。民眾黨前副秘書長許甫表示，嚴正譴責中共環台軍演，台灣人民及民眾黨都非常唾棄這種行為，民眾黨已公開表達無數次，依舊被賴清德貼標籤、找敵人，這種操作令人遺憾。前發言人吳怡萱說，賴清德發言未經查證已屬造謠，民眾黨絕對無法忍受這樣的「總統級」抹黑，在國際情勢緊張之際，賴總統為何選擇在國內製造對立與分化？總統應以團結全體國人為己任，而不是以造謠攻擊在野黨。