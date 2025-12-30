2026年撞上赤馬紅羊劫，60年罕見一遇。彰化縣埔鹽紫竹觀音宮表示，雖然民間認為「赤馬紅羊年」帶來急躁與衝突變數，對4大生肖「虎、羊、狗、龍」反而是天賜良機，在2026年反而有機會發財，其中屬虎貴人運強、有升遷機會；屬羊者人緣運達到頂峰；屬狗者事業有新發展，在2026年容易看到成果；屬龍者雖然運勢相對平穩，但正財旺盛需靠自己把握機會。
📍2026赤馬年是什麼？
在傳統的六十甲子紀年法中，丙午年每60年循環一次，上一次出現於1966年，下一次則剛好是2026年，其被稱為「赤馬年」或「紅馬年」，民間甚至用「赤馬紅羊劫」形容。主要原因來自於天干「丙」和地支「午」，兩者同樣屬火，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雙火年份雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥，需特別留意五行調和。
彰化埔鹽紫竹觀音宮供奉紫竹觀音、中壇元帥，廟方近日針對2026年12生肖運勢提供運勢排名與分析，其中前四名生肖為「虎、羊、狗、龍」，屬虎者貴人運極強、事業有升遷機會；屬羊者合作運、人緣運達到頂峰；屬狗者事業有新發展，在2026年容易看到成果；屬龍者雖然運勢相對平穩，但財運正財旺盛，需靠自己把握機會。
🟡生肖虎
「三合」貴人吉星拱照，生肖虎是2026年運勢最佳的生肖。寅午戌為三合火局，代表貴人運極強，做事容易得到他人幫助與認可。事業上機遇多多，有升遷或拓展業務的良機。
🟡生肖羊
「六合」貴人吉星護佑，生肖羊與太歲馬是「天地鴛鴦合」，代表合作運、人緣運達到頂峰。 無論是事業合作還是感情婚姻，都非常有利。
🟡生肖狗
貴人吉星相助，同樣是三合貴人局，運勢順遂，事業上有新的發展機會，尤其是先前努力的項目，在2026年容易看到成果。
🟡生肖龍
無衝無合，運勢相對平穩，需要靠自己主動爭取機會，財運以正財為主。
🟡生肖猴
運勢中等偏上，靈活變通的生肖猴能抓住馬年火旺帶來的機會，特別是在創新、科技、網路領域，但也會有壓力和競爭，需憑真才實學取勝。
🟡生肖豬
運勢平穩，暗藏一些小的機遇，但需要細心發掘。感情運較為穩定，家庭和睦。財運方面宜守不宜攻。
🟡生肖雞
中平運勢，事業上會有一些瑣碎的煩惱，但只要耐心處理，都能解決，桃花運不錯，單身者有機會遇到心儀對象。
🟡生肖蛇
與太歲馬同為火屬性，表示競爭加劇、壓力變大，雖然有機會，但過程會比較辛苦，易感疲憊。
🟡生肖兔（破太歲）
「破太歲」代表破壞、破裂。屬兔者2026年人際關係容易出現問題，如與朋友、夥伴反目，或因言語不慎得罪人。 財運上有破耗之象。
🟡生肖牛（害太歲）
「害太歲」代表陷害、迫害。屬牛者2026年容易遭遇小人暗中作祟，導致事業受阻或名聲受損。 也需注意官非口舌，簽訂文件時要仔細檢查。
🟡生肖鼠（沖太歲）
「衝太歲」代表衝擊、變動。屬鼠者2026年運勢起伏巨大，易有重大變化，如搬家、跳槽、離職、分手等，事業和感情上波動明顯。
🟡生肖馬（值太歲）
本命年值太歲，整體運勢低迷，常感到事事不順，心緒不寧，事業上阻礙多，易出錯。 財運不佳，易有意外支出。守好門戶、護好財庫、消災解厄安穩的一年。
資料來源：彰化埔鹽紫竹觀音宮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
