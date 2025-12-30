我是廣告 請繼續往下閱讀

中國潮流玩具公司泡泡瑪特（POP MART）以「盲盒」概念走紅，玩偶Labubu價格不斷炒作，今年下半年價格泡沫化現象已擋不住，不僅二手價格全面崩盤，五折或買一送一甩賣都未見起色，部分價格甚至大崩70%以上，就連黃牛也紛紛收手。根據中國廣州日報旗下南風窗雜誌以及中國基金報報導，於6月12日發售的Labubu怪味便利店系列，上市第二天價格就從199元人民幣被炒至逾4,600元，當天超過170個。但隨著官方補貨跟上，價格很快跌回千元以內，隨後一路下探至260元左右。Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列，在二手平台的均價，已從1,478元人民幣約台幣(6,613元)降至632元人民幣(約新台幣2,827元)左右；部份原價99元的單隻款式甚至跌破原價，只賣60元。報導提到，隱藏款價格也出現大幅下調，其中，前方高能系列隱藏款「本我」的成交價，最高曾一度炒至一隻4.6萬元人民幣，被稱為「盲盒界的愛馬仕」，目前暴跌至480元人民幣(約台幣2,147元)左右，跌幅超過98%。第四代迷你Labubu的隱藏款價格也大跌。在中國社群平台小紅書上，有網友表示自己買了兩盒Labubu 4.0，原以為剩下的可以在閒魚平台賣出，沒想到原價賣都被嫌貴，她直言以後再也不「端盒」了。報導指，在中國好特賣連鎖超市上架的舊款產品，也以五折甚至買一送一的形式促銷，部分滯銷款標價低至29元人民幣(約台幣130元)。黃牛市場也出現了暫緩收購Labubu的現象，甚至有部分黃牛單日虧損超過10萬元的消息傳出。中媒提到，今年以來，為了滿足市場需求，Labubu月產能從1000萬隻增至5000萬隻，這被認為是導致二手市場價格崩盤的主要原因。德銀曾指出，泡泡瑪特正在進行一場危險的賭博，用稀缺性換取短期收入規模。對於依賴酷和稀缺屬性的潮流玩具而言，這種普及往往是熱度衰退的前兆。