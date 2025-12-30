我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NewJeans前成員Danielle因為被爆出私接活動、代言導致團體分裂，因而被踢除團隊。（圖／記者葉政勳攝）

李鎮浩爆料內幕 家庭因素與信任裂痕成關鍵

越南裔澳籍的Hanni，她父母對韓國演藝產業文化並不熟悉

▲Hanni（中）方被爆出她跟她父母長期被Danielle家人灌輸錯誤資訊。（圖／達志影像）

廣告爭議浮上檯面 團體信任基礎遭重創

單獨接下Omega手錶代言，直接衝擊團體內部信任

▲金玟池（Minji）被爆出處境其實也很危險。（圖／翻攝自X）

韓國人氣女團NewJeans的回歸局勢出現戲劇性轉折，隸屬HYBE旗下子公司ADOR於昨（29）日深夜發布正式聲明，明確指出NewJeans短期內無法以「5人完整體」形式回歸，聲明中同時證實，成員Hanni已決定回到ADOR繼續演藝活動，而Danielle則遭公司正式通知終止專屬合約，雙方關係宣告結束，震撼整個韓國娛樂圈。對此，韓國YTR李鎮浩曝光真相，直言Danielle私接活動所以遭開除，並加碼透露：「Minji（金玟池）也很危險！」ADOR在聲明中指出，已與多名成員及其家屬進行長時間溝通，最終Hanni決定尊重法院相關判決，選擇回歸公司體系內持續活動；相較之下，Danielle則被認定已無法再以NewJeans成員身分共同前行，因此正式啟動合約解約程序，此一結果也意味著，NewJeans的團體結構出現實質性裂解，未來是否能再以原陣容合體，幾乎畫下休止符。事件曝光後，HYBE相關立場人士、被外界稱為「HYBE御用打手」的YouTuber李鎮浩也接連拋出爆料，他指出Danielle母親長期向Hanni及其家人提供不完整甚至失真的資訊，HYBE方面已掌握相關證據，包括KakaoTalk對話紀錄。李鎮浩更強調，，因此容易受到他人影響，在整起紛爭中「Hanni其實是被動承受的一方」。除了家庭因素，商業合作也被點名是導火線之一，李鎮浩爆料Danielle曾在未經HYBE與ADOR同意下，於東南亞拍攝零食廣告，並據悉，ADOR原先規劃由NewJeans全體成員共同拍攝Omega廣告，但在Danielle離開公司體系後計畫全面破局，市場傳聞指出，Danielle單獨簽下該廣告合約，個人收益超過10億韓元，也成為其他成員心生不滿的重要原因。值得注意的是，在Hanni確定回歸後，Danielle方面率先透過《每日新聞》釋出相關報導，搶在HYBE官方聲明前曝光消息，迫使公司在短短10分鐘內緊急發表正式立場。李鎮浩分析，這也是HYBE能迅速反擊的主因，同時他也透露成員Minji目前處境並不輕鬆，這份聲明某種程度上也是對她釋出的「最後警告」，顯示HYBE與ADOR正試圖在混亂局勢中重新掌握主導權。