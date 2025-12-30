我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王月（如圖）PO出自己術後照片，Lulu心疼幫集氣。（圖／Lulu 黃路梓茵FB）

60歲藝人王月昨（29）日透露上個月在家中不慎暈倒撞傷頭部，緊急住院動刀，做了開顱手術取出血塊，在加護病房昏迷5天才恢復意識，轉到一般病房才知道自己頭蓋骨暫時少了一部分，將在近日二次開顱做「顱骨復原」手術，讓她非常擔憂會出意外。而王月的消息，讓外界非常擔心，Lulu（黃路梓茵）得知後也心疼發聲，還喊話大家為王月集氣，並自信表示：「我知道月姐一定沒問題的」。Lulu在昨日得知王月的病情後，於FB為她鼓勵，並請外界為王月集氣，「我們一起幫月姐集氣，用任何你（妳）的方式，祈禱她平安渡過下一個關卡，謝謝你們」。Lulu也對王月的康復非常有自信，並提到她的已故丈夫李國修老師，「我知道月姐一定沒問題的，她還有最棒的兒子女兒在她身邊做爲最強後盾！我相信天上的國修老師也會看顧著她的，所有的一切都會非常順利！」最後Lulu也向王月喊話：「月姐儘管好好休養，隨時回來等妳給我們演出筆記喔，愛你」。王月昨日在FB發文，公開自己開刀一事。她回憶11月26日時，自己突然在家暈倒，頭撞地後當場失去記憶，所幸身邊貴人及時將她送醫、開刀搶救。王月表示兒子趕到醫院，簽下「生命急救同意書」，女兒則從釜山立刻改機票返台守候。所幸最後手術順利，而她直到恢復意識後才知道自己的狀況。王月表示因為開刀關係，她的部分頭蓋骨暫時被移除，腦部直接承受大氣壓力，讓呼吸、活動都變得困難，之後會接受「顱骨復原」手術，醫師也安撫她：「等頭蓋骨蓋回去就會好很多」。王月也不忘向醫療團隊、氣療團體與教會致謝，也感念親友替她禱告、點燈、祝福。除此之外，王月也提到隔天是亡夫李國修的冥誕，「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。歲末年終祝福大家，平安再平安」。而王月也分享自己開刀後被剃光頭的照片，讓許多粉絲心疼，紛紛留言替她祈福，祝她早日康復。