第六屆世界棒球經典賽（WBC）即將於明年3月點燃戰火，中華隊能否重返榮耀備受國人期待。美國棒球媒體《World Baseball Network》近日撰文分析，看好隊本屆將組成「史上最強陣容」，並預測台灣將能自2013年後，睽違13年再度殺入8強複賽。該報導指出，中華隊在C組的競爭力不容小覷，關鍵在於本次徵召順利，陣容深度大幅提升。野手方面，除了老虎隊3A的潛力好手李灝宇預計扛下先發三壘重任外，小熊隊3A的台美混血重砲「龍仔」強納森·龍（Jonathon Long）也已獲得球團首肯參賽，將為打線注入強大的長打火力。投手環節更是被美媒視為晉級關鍵。甫加盟日職軟銀鷹的「火球男」徐若熙，被預期將擔任球隊的一號或二號先發；搭配甫奪下12強冠軍的王牌、效力響尾蛇3A的左投林昱珉，以及多位旅美投手助陣。美媒分析認為，在C組（東京巨蛋）的對手中，除了衛冕軍日本隊之外，沒有任何一支球隊的投手戰力深度能贏過台灣，這使得中華隊在面對韓國、澳洲與捷克時，擁有極大的勝算。除了新生代好手，報導也特別回顧了「國防部長」張育成在2023年經典賽的傳奇表現。張育成在該屆賽事僅出賽4場，就繳出打擊率4成38、2發全壘打與8分打點的鬼神數據，攻擊指數（OPS）更高達1.438，榮獲A組最有價值球員（MVP）及最佳一壘手殊榮。美媒強調，張育成在對戰義大利與荷蘭時擊出的關鍵全壘打，至今仍是賽會史上最令人難忘的時刻之一。美媒也提到，帶著去年（2024）勇奪世界12強冠軍的氣勢，加上這次被評為「史上最強」的投打陣容，看好中華隊能突破重圍，與日本隊攜手晉級，重返世界八強之列。