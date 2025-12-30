全家2026春節福袋在聖誕節開賣，開賣不到一個禮拜廣受好評，其中外袋聯名hahababy款式被民眾瘋搶，堪稱是馬年福袋最熱門款。但近日就有民眾表示，原本想直接「購買一整箱」的全家福袋，卻有店員向他透露沒比較好，「因為同一箱的東西，都是一樣的機會很大」，他實測開箱後也確實如此。事實上，全家官網就有列出8大商品組合，若是箱購福袋紙箱上也有8個英文字母，代表若是同箱開出來的零食、飲料皆會是相同。
全家福袋最吃虧買法！他實測傻眼、店員認了不推薦
有網友近日在Threads表示，自己購入了15包全家福袋，但獎項全部都是銘謝惠顧，他最後直接向店員詢問「是否能買一整箱」，店員馬上表示可以準備幫他結帳，卻聽到另一名店員偷偷告訴他「買整箱又沒有比較好，因為同一箱的東西，都是一樣的機會很大」。
怎料，他帶整箱回去開獎後，一個小獎也沒中，崩潰表示「跪在地上拆箱，拆完我覺得還是繼續跪著好了」。貼文一出後，也釣出不少網友留言提到「我也是直接買一箱，六袋內容物全都一樣…小禮物全都是飲料提袋」、「你有看到箱子旁邊寫的嗎？F勾起來了，所以全部都是F類的東西」。
事實上，有全家店員出面解釋，指出部分店家為了客人著想，不希望讓客人全都買到同一箱福袋，都會做記號標記第幾箱，「超商都是先到貨先上架，賣掉之後我們會隨機拆箱，防止客人每包都在那邊捏，或打開偷看」。
全家福袋秘密公開！8款商品組合官網早說了
根據全家官網公布資料顯示，本次福袋零食、飲料包裝確實有8種組合，而門市所販售的整箱裝的福袋，紙箱上也可以看到A至H等8個英文數字，兩者相符。這也代表，倘若你今天直接買勾選「B」的福袋箱子，裡面的商品零食都是相同的。
不過這並不表示整箱福袋內附的抽獎券、驚喜小禮每包都相同，僅代表都會是同組零食、飲料包裝，倘若民眾不希望一次拿到一堆同樣產品的福袋，還是建議別用箱購方式，一包包挑選才有機會拿到不同的零食飲料。
超商福袋大戰開打！7-11集結10大IP、全家抽豪車、萊爾富CP值高
各大超商皆宣布2026年馬年福袋組合，萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元，CP值十分高，還可抽中台積電、輝達等知名企業股票、iPhone17、Nintendo Switch 2 等大獎。
全家總計多達41款福袋，第一波福袋已在聖誕節開賣，主打「開袋秒回本、福運抽獎券、股票禮品卡、隨機加碼好禮」4好禮，其中與蔡阿嘎、二伯合作聯名「hahababy聯名款」更是成為搶購首選，光靠俏皮可愛的外袋就贏一大半，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮，民眾這次千萬不要錯過。
7-11福袋部分在30日終於公布，將於2026年1月7日正式開賣，總計多達130款福袋、歡樂包集結10大熱門IP，包括短尾矮袋鼠、奇奇蒂蒂、米奇、Hello Kitty、史努比、哆啦A夢等，價格自499元至1999元不等，還能加碼抽3台特斯拉百萬豪車、精品包、2026國際棒球賽事東京賽事門票等。
📍萊爾富馬年福袋獎項一次看
৹ 超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
৹ 頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
৹ 壹獎：iPhone 17（3名）
৹ 貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
৹ 參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
৹ 肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
৹ 伍獎：LG 12L除濕機（10名）
৹ 陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
৹ 柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
৹ 其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
📍全家馬年福袋獎項一次看
৹ 頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
৹ 貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
৹ 參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
৹ 肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
৹ 伍獎：全家專屬禮物（40034名）
৹ 異業優惠
📍7-11馬年福袋獎項一次看
৹ 福袋頭獎：Tesla MODEL Y （3名）
৹ 福袋貳獎：甜蜜約定5兩黃金（2名）
৹ 福袋參獎：精品KELLY包（1名）
৹ 福袋特別獎：2026國際棒球賽事東京賽事門票，1人中獎2人同行（4名）
৹ 驚喜包獎項：哆啦A夢黃金墜飾（10名）、蠟筆小新款抽獎獎項、2萬點OPENPOINT點數（10名）
資料來源：全家、萊爾富、7-11
