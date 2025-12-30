我是廣告 請繼續往下閱讀

全家福袋最吃虧買法！他實測傻眼、店員認了不推薦

「買整箱又沒有比較好，因為同一箱的東西，都是一樣的機會很大」

▲有民眾購買全家福袋時，直接購入一整箱福袋，沒想到卻引來店員坦言不推薦。（圖／翻攝Threads）

「你有看到箱子旁邊寫的嗎？F勾起來了，所以全部都是F類的東西」

▲全家門市經常可見整箱裝的福袋，紙箱外清楚可見A至H的英文字。（圖／翻攝Threads）

▲有全家店員出面解釋，指出部分店家為了客人著想，不希望讓客人全都買到同一箱福袋，都會做記號標記第幾箱。（圖/翻攝Threads）

全家福袋秘密公開！8款商品組合官網早說了

這也代表，倘若你今天直接買勾選「B」的福袋箱子，裡面的商品零食都是相同的

▲全家馬年春節福袋，內附的零食與飲料共有8種組合。（圖／全家官網）

超商福袋大戰開打！7-11集結10大IP、全家抽豪車、萊爾富CP值高

▲萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元。（圖／萊爾富提供）

▲全家總計多達41款福袋，第一波自25日聖誕節開賣，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11福袋將於2026年1月7日正式開賣，總計多達130款福袋、歡樂包集結10大熱門IP，價格自499元至1999元不等。（圖／記者吳翊緁攝）

📍萊爾富馬年福袋獎項一次看

▲萊爾富2026年福袋大獎將抽出2名幸運兒，可獲得輝達股票500股、5名可獲得台積電股票一張。（圖／萊爾富提供）

📍全家馬年福袋獎項一次看

▲最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮，民眾這次千萬不要錯過。（圖／全家官網）

📍7-11馬年福袋獎項一次看