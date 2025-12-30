我是廣告 請繼續往下閱讀

Wstyle創辦人、Youtuber「葳老闆的辣雞湯」周品均，與共同創辦網拍品牌「東京著衣」的前夫鄭景太，離婚12年仍恩怨未了，鄭景太不滿周品均今年6月到現在共12篇社群發文提到自己曾經歷家暴，提起刑事自訴加重誹謗，今日下午開庭，周品均在網紅Andy御用律師林哲健的陪同下親自出庭喊冤，她說只是想鼓勵有相同經驗的人勇敢面對，發文動機並非要詆毀鄭景太名譽，請法院判決無罪。周品均與鄭景太2004年創立「東京著衣」，高峰時期年營業額20多億元，曾是外界稱羨的「神鵰俠侶」，但兩人2013年婚變，家庭與事業都拆夥，周品均2016年自立門戶成立Wstyle，主打韓系女裝。鄭景太委任律師表示，周品均與鄭景太鬧離婚時接受媒體訪問，曾因為提及家暴遭到台北地檢署起訴誹謗罪，院方審理期間達成和解，周品均承諾不再對外公開評論之前婚姻的生活，卻在2025年違反協議內容，從6月以來12度發文說自己有家暴的經歷。周品均與辯護律師做無罪答辯，主張只是描述個人經歷，鼓勵有相同經驗的女性走出來並勇敢面對，發文內容並未指名道姓，也沒有誹謗鄭景太的惡意。法官詢問周品均，有幾次離婚的經驗？她回答一次；原本法官預計今日辯論終結，但因為周品均在之前對話紀錄提到鄭景太對她掐脖子撞牆壁，有明確指述，因此被要詳加舉證。周品均開完庭後受訪表示，沒有特別要傷害對方，分享文章都是講個人感受與經歷，去鼓勵有同樣不好經驗的人可以更勇敢面對，可以像她一樣走出來過更好的生活，這幾年來她幫助很多人勇於離開不對的關係，受到大家的回饋，也會覺得她做的事情是對的，才會更努力分享下去、想幫到更多人，「今天雖然我覺得有點委屈，但還是要把路走好。」