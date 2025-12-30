我是廣告 請繼續往下閱讀

權恩妃為何被封「水彈女王」？

▲權恩妃多次在韓國水彈舞台性感演出，也因此有水彈女王之封號。（圖／翻攝自DaftTaengk YouTube）

▲權恩妃在Instagram上大方秀出入住的飯店照片，直接自爆了今晚就是入住承億酒店。（圖／翻攝權恩妃IG, silver_rain.）

承億酒店總統套房每晚定價36萬 佔地百坪還有個人視聽室、KTV設備、大浴缸

▲粉絲們若是明晚想跟權恩妃同樣入住承億酒店，最低房型與價位是1萬700元。（圖／翻攝承億酒店官網www.taiurbanresort.com.tw）

BLACKPINK、TWICE低調住高雄洲際酒店 權恩妃反而大方秀出飯店

全台各縣市跨年晚會將於明天登場！高雄跨年演唱會「2026雄嗨趴」日前公布表演卡司，將有女神級外籍嘉賓、即韓國有「水彈女王」稱號的權恩妃將出席，權恩妃已於今（30）日飛來台，不久前還自己在社群軟體打卡等於自己爆料今晚入住的飯店，權恩妃KWON EUNBI因為於某年的Waterbomb韓國潑水音樂節上以紅白格紋上衣、牛仔短褲亮相，並在舞台上表演〈Crazy in Love〉，火辣演出與獅身造型驚艷全場，因此後被封為「水彈女王」。此次首度擔任高雄跨年演出嘉賓，權恩妃將演唱〈Underwater〉，並透露將打造一身紅色造型登台。且為了今日預先彩排，權恩妃已於今（30）日先飛來到高雄，甚至還在Instagram上大方秀出入住的飯店照片，照片中有兩個玩偶，一個是高雄熊另一則是承億酒店的吉祥物，等於直接自爆了今晚就是入住承億酒店。不過承億酒店的總統套房在網上並未有相關資訊，《NOWNEWS》記者致電，酒店僅表示此次不便透露相關訊息。不過綜合之前官方所披露的消息，而從官網公開消息上查詢，可看到最高檔房型則是尊爵行政套房，尤其還有「真善美尊爵行政套房」，是除了總套之外，權恩妃極可能入住的房型，有專為女性提供專屬備品與質感配備，並有26坪以上的大空間若是明晚跨年夜想跟女王住在同樣的酒店內，記者實際上官網查詢，相較之前BLACKPINK、TWICE與朴寶劍來到高雄都選擇高雄洲際酒店，此次權恩妃選擇承億酒店還於社群上「自爆」入住酒店名，算是相對高調的舉動。