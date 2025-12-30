我是廣告 請繼續往下閱讀

1219隨機攻擊事件後，民眾不免人心惶惶，搭乘捷運、逛街時繃緊神經，而北捷也於各站點加派警力戒備。怎料，今（30日）下午3時許於台北車站傳出有一名陳姓男子失控，亂按火災鈴還不斷大喊：「不要上車」、「我會傷人」等語，且手中握有「鳳鳴－桃園區間車疑似出軌」的紙條，遭到站務人員用辣椒水制伏，警方獲報到場將男子依恐嚇公眾罪移送偵辦，而陳男的身分也被起底了。據了解，這起事件發生在台北車站B3層台鐵售票區，這名陳姓男子搭乘捷運抵達台北車站後，於站內按壓火災零，出站後再度按壓火災鈴遭制止，導致陳男不滿出言恐嚇，甚至對站務人員做出攻擊動作。捷運站長見狀後，立即對陳男噴灑辣椒水，陳男一路從B1層通道竄逃，被保全、站長及捷警壓制，後續由鐵路警察局台北分駐所帶回處理。據《鏡報》報導，陳父透露兒子曾在外媒「路透社」工作，而他在事發當時手中握有紙條，寫著：「鳳鳴－桃園區間車疑似出軌、日前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等語，相關內容未經證實，已造成民眾恐慌。對此，台北捷運也做出回應，對於民眾對台鐵同業及本公司人員使用暴力，本公司強力譴責並重申「暴力零容忍」，並予以依法送辦，絕不輕縱。