教育部透過駐歐單位推動「台灣研究講座（Taiwan Studies Chair）」計畫，和歐洲當地大學合作，邀請台灣學者演講。政大傳播學院教授陳儒修將擔任愛沙尼亞塔爾圖大學開設講座，成為首位在愛沙尼亞教授台灣電影的學者，他期盼以電影作為文化交流的重要媒介，發揮影像軟實力，深化歐洲國家對臺灣歷史經驗與民主發展的認識。陳儒修指出，台灣新電影在1980年代曾在歐洲國際影展中建立鮮明且具辨識度的品牌形象，然而近年隨著國際影展關注重心與敘事偏好的轉變，加上新生代導演在追求藝術表現的同時，更加重視市場回饋與觀眾口碑，使其參與國際影展的動力相對降低，臺灣電影在歐洲的曝光與影響力因而面臨新的挑戰。本次研究講座期望引介更多台灣新電影與當代作品進入歐洲課堂與學術討論場域。課程設計上，陳儒修考量台灣與愛沙尼亞在歷史經驗上的相似性，因愛沙尼亞曾長期處於蘇聯獨裁統治之下，在邁向民主化的過程中，同樣面臨威權記憶、社會創傷與轉型正義等課題，因此，課程將選映如《悲情城市》、《超級大國民》、《返校》等呈現台灣政治氛圍與歷史記憶的電影作品，引導學生從影像中對照自身民族歷史，進行討論與反思。「台灣電影可以說是跟著台灣社會一起長大、一起呼吸，每一個脈動都反映著社會的變化」陳儒修表示，台灣電影本身即是臺灣社會現代化進程的縮影。此次講座除透過電影討論政治與文化議題外，也希望呈現台灣自然地景與人文風貌，讓東歐與波羅的海三國的師生，更全面地認識這個多山且多元的島嶼國家。明年2月至6月陳儒修前往塔爾圖大學開設講座；塔爾圖大學為愛沙尼亞指標性高等學府，長期關注文化、政治與社會研究。有別於過往台灣研究交流多以財經或政策議題為主，此次講座從台灣電影出發，連結臺灣社會在不同歷史階段所面對的政治、文化與社會議題