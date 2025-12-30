我是廣告 請繼續往下閱讀

中國人民解放軍東部戰區29日無預警宣布展開代號為「正義使命－2025」圍台演習，今（30）日於平潭進行實彈射擊，外媒提到，中國發射的疑為PCH191火箭彈。根據路透報導，中國於週二向台灣北部及南部海域發射火箭，並在為期兩天、目標模擬封鎖台灣的大規模軍演中，部署了新型兩棲攻擊艦、轟炸機及驅逐艦。解放軍東部戰區表示，實彈射擊持續至下午 6 點，範圍涵蓋台灣周邊五個區域的海空域。東部戰區同時發布了一段影片，畫面顯示一輛 PCH-191 型箱式遠程火箭彈從中國境內向海上進行射擊。中國軍方指出，海軍與空軍部隊同步模擬了對台灣海、空目標的打擊，並在台灣南北兩端進行了反潛作戰演練。這場代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習，是在美國宣布創紀錄的 111 億美元對台軍售案 11 天後進行。此次軍演在演習面積上為北京歷來最大規模，且距離台灣島最近。報導引述一位台灣資深安全官員說法，這是自 2022 年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來，北京發動的第六次大型軍演；台灣正密切觀察中國是否會再次如當時發射飛彈越過台灣上空。該消息人士透露，中國似乎也利用此次演習練習打擊陸基目標，例如美製的。海馬斯是一種高機動性火炮系統，射程約 300 公里，具備打擊中國南部沿海目標的能力。報導提到，中國此次發射的 PCH-191 火箭炮，是一款先進的模組遠程火箭炮，其打擊範圍與海馬斯系統相當。根據中國官媒報導，該系統曾於 9 月舉行的紀念二戰結束大型閱兵中亮相，其射程足以覆蓋台灣境內地點。