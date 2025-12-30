我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥祝福蔡依林演唱會成功的花籃，祝賀詞大膽稱她為阿姨。（圖／記者李欣恬攝影）

▲青峰祝福好友蔡依林，在大巨蛋開唱，熬夜大成功。（圖／記者李欣恬攝影）

▲張惠妹祝福蔡依林演唱會愉悅到底，辣翻全場。（圖／記者李欣恬攝影）

▲剛認愛女友七七的JJ林俊傑，為蔡依林演唱會送上祝賀花籃。（圖／記者李欣恬攝影）

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會，今（30）晚將在台北大巨蛋演出！這是Jolin首度攻進大巨蛋，也是演藝圈的一大盛事。進場走道早已被演藝圈好友致贈的花籃塞爆，顯見天后的超好人緣。羅志祥（小豬）、青峰的賀詞充滿亮點，忍不住拿Jolin的作息大開玩笑，還叫她阿姨，天后張惠妹則是祝福妹子愉悅到底、辣翻全場，盡情施展魅力。與蔡依林擁有多年私交的羅志祥，送上的花籃賀詞最為搞笑且大膽。他一開頭以「jolin 阿姨」稱呼天后，「盡情在台上表現妳的72變，啊對了，不要9點半就想要回家睡覺喔，因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧。」 直接調侃Jolin平日養生、早睡早起的規律作息，兩人好交情看得見。同樣拿睡眠時間做文章的還有吳青峰。他在卡片上署名「by早上睡的青峰」，和蔡依林的作息形成強烈對比，並送上祝福：「祝福蔡依林熬夜大成功。」 點出了Jolin跨年場可能需要加班的挑戰，也有青峰式的幽默。除了搞笑互虧，也有溫馨與熱血的祝福。天后張惠妹（aMEI）以「親愛的妹子」稱呼Jolin，並呼應演唱會主題寫下：「愉悅～到底～辣翻全場。」 期待Jolin在大巨蛋有最火辣的演出。昨（30）日才剛認愛女友七七的金曲歌王林俊傑（JJ），也送上祝福：「祝大巨蛋演出圓滿成功！有空再一起玩音樂！」 讓人期待兩位頂尖音樂人未來是否有合作機會。除了上述藝人，包括范范（范瑋琪）與黑人（陳建州）夫婦、寬姐，多位演藝圈好友都送上花籃或到場支持，讓大巨蛋現場星光熠熠，也讓人更加期待今晚Jolin將如何「辣翻」全場，陪歌迷嗨到最後一刻。